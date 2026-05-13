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FRANCE

FC Nantes Mercato : l’IA prédit le futur onze des Canaris en Ligue 2

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 17:00
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Franck et Waldemar Kita

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’équipe type du FC Nantes la saison prochaine en Ligue 2. Voici sa réponse.

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes pourrait connaître un immense bouleversement lors du prochain mercato estival. Entre les départs attendus de plusieurs cadres, la volonté de réduire la masse salariale et la nécessité de reconstruire rapidement une équipe capable de jouer la remontée, les Canaris devraient profondément remodeler leur effectif. Quels joueurs pourraient rester ? Quelles recrues seraient idéales pour repartir de l’avant ? Découvrez l’équipe type du FC Nantes imaginé par ChatGPT pour la saison 2026-2027 en Ligue 2, avec plusieurs paris ambitieux et quelques cadres expérimentés.

L’IA imagine le onze type du FC Nantes la saison prochaine

Alexis Mirbach (gardien, actuellement au FC Nantes) : Le jeune portier nantais pourrait profiter de la relégation pour véritablement lancer sa carrière au plus haut niveau. Considéré comme un gardien prometteur en interne, le portier nantais pourrait bénéficier d’un contexte plus favorable en Ligue 2 pour gagner du temps de jeu et s’imposer durablement comme le nouveau numéro un des Canaris.

Frédéric Guilbert (latéral droit, actuellement au FC Nantes) : L’ancien Strasbourgeois pourrait être l’un des rares cadres conservés par le FC Nantes malgré la relégation. Expérimenté, combatif et habitué aux contextes sous pression, le latéral droit apporterait du leadership et de la grinta dans un championnat de Ligue 2 où l’impact physique et l’état d’esprit jouent un rôle essentiel.

Chidozie Awaziem (défenseur central, actuellement au FC Nantes) : Le Nigérian pourrait être conservé pour son expérience et son impact physique. Habitué aux joutes de Ligue 1 et aux contextes tendus, le défenseur nigérian apporterait de la solidité, du leadership et une vraie agressivité dans les duels, des qualités souvent déterminantes en Ligue 2.

Ali Yousuf (défenseur central, actuellement au FC Nantes) : L’international libyen représenterait davantage un pari sur l’avenir. Jeune, athlétique et doté d’une belle marge de progression, le défenseur soudanais pourrait profiter de la Ligue 2 pour gagner en régularité et s’installer progressivement comme un titulaire au sein de la défense nantaise.

Ismaël Boura (latéral gauche, actuellement à Troyes) : Habitué aux matchs engagés, capable d’apporter offensivement tout en restant agressif défensivement, il a le profil du latéral énergique qui peut rapidement devenir une valeur sûre en Ligue 2. Dans un FC Nantes en reconstruction, ce serait un recrutement assez cohérent pour viser la remontée.

Ibrahima Sissoko (milieu défensif, actuellement au FC Nantes) : Je tenterais aussi de conserver Ibrahima Sissoko. En Ligue 2, son profil pourrait faire énormément de dégâts grâce à sa puissance physique, son jeu dos au but et sa capacité à peser sur les défenses. Dans un championnat souvent fermé et très engagé, avoir un attaquant capable de gagner des duels et de fixer les centraux peut être une arme précieuse.

Johann Lepenant (milieu relayeur, actuellement au FC Nantes) : L’ancien Lyonnais pourrait être une pièce maîtresse du milieu nantais en Ligue 2 grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à fluidifier les sorties de balle. Dans un championnat où Nantes aurait probablement davantage la possession face à de nombreux adversaires, son profil pourrait permettre aux Canaris de mieux maîtriser les rencontres et d’apporter de la sérénité dans l’entrejeu.

Enzo Bardeli (milieu relayeur, actuellement à Dunkerque) : Très intéressant dans la progression du ballon, capable de casser des lignes par la passe et de se projeter, le milieu de Dunkerque a justement le profil de relayeur créatif qui pourrait faire énormément de bien à un FC Nantes en reconstruction. Dans une équipe censée dominer davantage les matchs en Ligue 2, sa qualité technique et sa vision du jeu pourraient permettre aux Canaris d’avoir enfin un milieu capable d’accélérer le jeu entre les lignes.

Yassine Benhattab (ailier droit, actuellement prêté à Reims par le FC Nantes) : Yassine Benhattab pourrait représenter l’un des symboles du renouveau nantais en Ligue 2. Jeune, technique et capable d’évoluer entre les lignes, il apporterait de la fraîcheur et de la créativité dans un effectif qui devrait être largement remanié après une relégation. Dans un championnat où Nantes aurait souvent la possession, son profil de joueur mobile et à l’aise dans les petits espaces pourrait lui permettre de gagner du temps de jeu et de s’imposer progressivement comme une option intéressante dans la rotation offensive.

Alan Virginius (ailier gauche, actuellement aux Young Boys) : J’irais chercher Alan Virginius dans le cadre d’un prêt ou d’une relance. Très rapide, capable d’éliminer en un contre un et encore jeune, il aurait le profil idéal pour dynamiter les défenses de Ligue 2 dans une équipe nantaise tournée vers l’attaque. Dans un contexte où le FC Nantes devrait chercher des joueurs capables de faire des différences individuelles, son explosivité et sa capacité à prendre la profondeur pourraient rapidement en faire l’un des joueurs les plus dangereux de l’effectif.

Ignatius Ganago (avant-centre, actuellement au FC Nantes) : Ignatius Ganago représenterait un atout important par sa vitesse, sa capacité à attaquer les espaces et son expérience du haut niveau. En Ligue 2, son explosivité pourrait faire de grosses différences dans les transitions et apporter une menace constante sur les côtés comme en profondeur.

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