Real Madrid Mercato : déjà un coup de théâtre pour Valverde au PSG !

Contrairement à ce qu’a annoncé El Chiringuito TV, Federico Valverde ne serait en réalité pas une cible du PSG.

Ces dernières heures, El Chiringuito TV a révélé un intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain et capitaine du Real Madrid, Federico Valverde, au cœur de l’actualité ces derniers jours après sa bagarre avec Aurélien Tchouaméni.

D’après la célèbre émission espagnole, Luis Campos, en charge du recrutement du PSG, aurait même déjà pris contact avec l’entourage de l’Uruguayen, qui pourrait partir cet été du Real Madrid entre 80 et 100 millions d’euros.

Valverde dans le viseur du PSG, une fake-news

Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, Federico Valverde ne serait en réalité pas pisté par le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival. « Federico Valverde n’est pas une cible pour le PSG », a simplement affirmé le journaliste belge sur X. Contrairement aux rumeurs venues d’Espagne, le milieu de terrain merengue ne ferait actuellement pas partie des priorités de Luis Campos pour renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été.