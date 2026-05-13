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FRANCE

RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Lassine Sinayoko !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 18:20
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Lassine Sinayoko (AJ Auxerre)

C’est confirmé, le RC Lens serait toujours intéressé par l’attaquant de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko.

L’avenir de Lassine Sinayoko devrait animer le prochain mercato estival. Déjà en instance de départ de l’AJ Auxerre l’été dernier, l’attaquant malien pourrait cette fois faire ses valises, surtout en cas de relégation du club bourguignon en Ligue 2. Tout proche de recruter Lassine Sinayoko lors du dernier mercato estival, le RC Lens suivrait toujours de près le capitaine de l’AJA.

Le RC Lens n’a pas oublié Sinayoko

L’intérêt des Sang et Or pour Lassine Sinayoko a été confirmé ce dimanche sur les ondes de RMC Sport par le correspondant de la radio à Auxerre, Frédéric Joly, avant la victoire de l’AJ Auxerre contre l’OGC Nice (2-1). Auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière avec 10 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, le natif de Bamako, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, est désormais estime à 8 millions d’euros par Transfermarkt.

Mais le RC Lens ne serait pas seul sur le dossier. Pour rappel, selon nos informations, l’AS Saint-Étienne lorgnerait également Lassine Sinayoko en vue du prochain mercato, tandis que Crystal Palace aurait récemment décidé d’accélérer concrètement sur ce dossier

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