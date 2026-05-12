RC Lens – PSG : Sage annonce deux grosses nouvelles et met fin au suspense sur sa compo

Avant la finale de Coupe de France contre Nice, le RC Lens veut rester compétitif face au PSG malgré un contexte sans enjeu au classement. Pierre Sage devrait gérer les temps de jeu, sans pour autant sacrifier l’ambition sportive devant Bollaert.

Le RC Lens aborde son match en retard face au PSG dans une situation particulière. Assuré de terminer deuxième de Ligue 1, le Racing n’a plus rien à jouer sur le plan comptable. Paris, de son côté, file vers un nouveau titre de champion. Mais pour Pierre Sage, cette affiche à Bollaert reste importante à dix jours de la finale de la Coupe de France contre Nice.

L’objectif lensois est désormais clair : maintenir le rythme tout en protégeant les organismes avant le grand rendez-vous du Stade de France le 22 mai contre Nice. Une gestion assumée par le technicien artésien, qui ne compte toutefois pas envoyer une équipe remaniée face au PSG.

Sage ne fera pas comme l’OM en 2006

En conférence de presse ce mardi, Pierre Sage a été très clair sur sa volonté de respecter l’événement et le public lensois : « On a à cœur de livrer un bon match et rivaliser avec le PSG. On ne fera pas le coup de l’OM avec les minots. » Une manière d’écarter l’idée d’une équipe totalement bis malgré la proximité de la finale.

L’entraîneur lensois a également insisté sur le respect du public et du diffuseur : « On a des gens qui paient pour aller au stade et voir un bon match. On se doit de respecter les engagements face au diffuseur. » Une déclaration forte qui confirme que Lens abordera cette rencontre avec de vraies ambitions sportives.

Pour autant, une rotation ciblée reste attendue afin de préserver certains cadres. Pierre Sage souhaite avant tout gérer les états de forme et éviter toute blessure ou suspension avant Nice. « On sera dans la logique de préparer notre finale », a-t-il expliqué, tout en affichant une motivation supplémentaire : « On voudra aussi faire partie des équipes qui auront embêté le PSG jusqu’au bout. »

Thauvin et Saint-Maximin de retour

Bonne nouvelle pour le Racing : l’effectif retrouve presque toutes ses forces vives. Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin, préservés lors du dernier match contre Nantes, sont disponibles. Thauvin s’est même montré rassurant sur son état physique : « Je suis à 100 %. » L’ancien Marseillais avait été gêné récemment par un problème aux adducteurs, sans gravité.

Seuls Jonathan Gradit, Régis Gurtner et Saud Abdulhamid manqueront à l’appel, ce dernier purgeant encore une suspension. Le reste du groupe est opérationnel, ce qui permet à Pierre Sage d’envisager plusieurs ajustements sans affaiblir considérablement son onze.

Face au PSG, Lens cherchera donc l’équilibre parfait : rester compétitif, continuer à faire vibrer Bollaert et préparer au mieux une finale de Coupe de France qui pourrait marquer l’histoire récente du club.