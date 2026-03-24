Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Une solution radicale empruntée à l’OM pourrait régler le casse-tête du report Dun match entre le RC Lens et le PSG le 11 avril en Ligue 1.

Le report du match RC Lens – PSG du 11 avril divise la France du foot. Si le club de la capitale veut se mettre dans les meilleurs conditions pour son quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, son homologue artésien ne souhaite pas être désavantagé dans la course au titre. La LFP devra trancher ce cas épineux jeudi prochain mais, déjà, une solution inspirée par l’OM pourrait être mise sur la table.

La réponse doit être claire côté Brest et Lens. Aligner les U17, aucun supporter et demander à jouer un mardi à 17h pour qu’il n’y ait personne à regarder ce match. Autant aller au bout puisque personne ne semble avoir conscience que c’est la Ligue 1 qui joue son avenir ! Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant J'en profite March 23, 2026

« La réponse doit être claire. Aligner les U17, aucun supporter et demander à jouer un mardi à 17h pour qu’il n’y ait personne à regarder ce match. Autant aller au bout puisque personne ne semble avoir conscience que c’est la Ligue 1 qui joue son avenir ! », lance le journaliste de Canal+ Philippe Doucet. Laurent Mazure appuie cette idée radicale : « Si le report est accepté par la LFP, je suis réellement partisan de mettre une équipe de jeunes sur le terrain. Un peu comme l’OM, jadis, lors d’un Clasico. »

Un symbole fort venu de l’OM

L’analogie avec Marseille n’est pas anodine. Le 5 mars 2006, le regretté président Pape Diouf avait aligné ses Minots face au PSG au Parc des Princes, obtenant un 0‑0 historique. Vingt ans plus tard, cette initiative reste dans les mémoires comme un exemple de pragmatisme et de stratégie pour préserver l’intérêt général du championnat. Appliquer ce principe aujourd’hui permettrait au RC Lens et au PSG de résoudre le problème du report tout en envoyant un message clair : la Ligue 1 passe avant les intérêts ponctuels, et l’équité sportive doit primer.

Une solution qui divise mais fait réfléchir

Si certains voient cette proposition comme provocatrice, elle illustre surtout l’impasse dans laquelle se trouvent le RC Lens, le PSG et la LFP. La polémique du report n’est pas qu’un conflit de calendrier : elle touche à l’avenir des clubs français en Europe, aux enjeux financiers et à l’intégrité du championnat. Vingt ans après l’idée géniale de Diouf à l’OM, l’histoire pourrait se répéter, avec des jeunes joueurs et un symbole fort pour rappeler que le football français doit savoir se montrer inventif face aux crises.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France