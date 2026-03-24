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Le PSG a demandé le report de son match contre le RC Lens le 11 avril, entre ses deux rencontres de Ligue des Champions face à Liverpool. La LFP a de bonnes raisons d’accepter.

La décision approche et elle pourrait faire beaucoup de bruit. Le PSG a officiellement demandé le report de son déplacement sur la pelouse du RC Lens, prévu le 11 avril, entre ses deux chocs de Ligue des champions face à Liverpool FC.

Une requête loin d’être isolée puisque le RC Strasbourg a formulé la même demande, coincé lui aussi entre deux rencontres européennes. Résultat, selon L’Équipe, la LFP aurait de bonnes raisons d’accepter ces reports. Le conseil d’administration, qui se réunit prochainement, est souverain et peut modifier le calendrier sans l’accord des clubs concernés.

Le RC Lens monte au créneau

Mais du côté lensois, la pilule ne passe pas. L’entraîneur Pierre Sage avait déjà affiché son opposition, estimant que son équipe n’avait pas à subir les contraintes des clubs engagés en Europe. Le club artésien a ensuite haussé le ton avec un communiqué cinglant, dénonçant un football à deux vitesses : « Le dixième budget du Championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants… » Un message clair, qui dépasse le simple cadre de ce match et pose la question de l’équité en Ligue 1.

Ce possible report n’est pas anodin. Le choc entre le RC Lens et le PSG oppose deux équipes séparées d’un point seulement, dans une période clé de la saison. Décaler cette rencontre pourrait totalement rebattre les cartes dans la course aux places européennes. Et ce n’est pas la première fois que le PSG obtient un aménagement, le match face à Nantes avait déjà été reporté lors du tour précédent.

« C’est un scandale »

Invité à réagir, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots hier soir sur RMC Sport : « Lens a une opportunité de calendrier qui lui permet d’affronter le PSG à un moment important pour la suite de la saison. Pourquoi leur enlèverait-on cette opportunité qui peut marquer leur histoire ? C’est complètement inéquitable. »

Une sortie forte qui résume parfaitement la tension autour de ce dossier brûlant. La LFP va devoir trancher sans doute jeudi prochain, mais quoi qu’il arrive, la décision fera des mécontents. Car derrière ce simple report se cache un débat bien plus large, celui de la priorité donnée aux compétitions européennes au détriment du championnat. Et ça, du côté de Lens comme chez certains observateurs, ça ne passe plus du tout.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France