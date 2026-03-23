Ligue 1 : le RC Lens accuse le PSG de fausser le championnat, la LFP sous pression !

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La fin de saison pourrait basculer dans la controverse. À quelques semaines du sprint final, une affaire met le feu à la Ligue 1 : le possible report du choc entre le RC Lens et le PSG.

Le club parisien souhaite aménager son calendrier pour préparer sa double confrontation européenne contre Liverpool. Une demande qui intervient après la reprogrammation du match face au FC Nantes. Mais cette fois, la réaction est immédiate et frontale.

Le RC Lens refuse catégoriquement. Et le fait savoir dans un communiqué particulièrement fort.

Dans le Pas-de-Calais, le sentiment est clair : l’équité sportive serait menacée. La perspective de voir la rencontre repoussée entre la 33e et la 34e journée, en plein cœur de la lutte pour le titre et les places européennes, est vécue comme une injustice majeure.

« Le championnat relégué » : le RC Lens dénonce une situation inacceptable

Dans son texte, le club nordiste ne mâche pas ses mots. Il rappelle d’abord que la date du match avait été fixée dès le 6 mars.

« La programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. »

Mais face aux discussions persistantes autour d’un report, Lens a décidé de sortir de sa réserve. Le club évoque un « sentiment préoccupant » et pointe une évolution inquiétante du championnat.

« Celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains. »

Une phrase lourde de sens. Derrière ces mots, c’est la crainte de voir la Ligue 1 passer au second plan face aux ambitions continentales des clubs les plus puissants.

Lens insiste aussi sur les conséquences sportives directes. Un report priverait l’équipe de compétition pendant quinze jours, avant un enchaînement infernal.

« Modifier aujourd’hui la date de cette rencontre reviendrait à être privé de compétition pendant 15 jours puis enchaîner des matchs tous les trois jours. »

Le club souligne également l’écart de moyens financiers.

« Il serait donc entendu que le dixième budget du championnat devrait s’adapter aux exigences des plus puissants. »

Une attaque à peine voilée contre l’influence supposée du PSG dans les décisions sportives.

La LFP sous pression avant une décision qui peut tout changer

La Ligue de football professionnel se retrouve désormais dans une position délicate. Le conseil d’administration devra trancher rapidement, dans un climat décrit comme extrêmement tendu en coulisses.

Car au-delà d’un simple report, c’est toute la crédibilité du championnat qui est en jeu. Lens pose une question essentielle :

« Il est permis de s’interroger lorsque, sur son propre sol, le championnat semble parfois relégué derrière d’autres ambitions. »

Le club conclut en affirmant rester attaché « à l’équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs ».

Mais la fracture semble déjà profonde. Entre lutte pour le titre, bataille pour l’Europe et enjeux économiques majeurs, chaque décision devient stratégique.

Dans ce contexte électrique, le possible report de Lens-PSG pourrait devenir l’un des tournants de la saison. Une polémique capable d’alimenter durablement le débat sur l’équilibre du football français et le poids des grandes puissances.

Une chose est sûre : les prochains jours s’annoncent décisifs. Et toute la Ligue 1 retient son souffle.