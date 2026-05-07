ASSE : un Vert vise la passe de 4 contre Amiens !

En conférence de presse avant le match de l’ASSE face à Amiens, Dennis Appiah n’a pas caché que la rencontre revêt un intérêt particulier pour lui…

L’heure de vérité approche pour AS Saint-Étienne. Après trois défaites consécutives qui ont totalement relancé le suspense dans la course à la montée, les Verts jouent une grande partie de leur saison samedi face à Amiens SC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2.

Dans un contexte extrêmement tendu après la défaite à Rodez et les tensions avec les supporters, Philippe Montanier et ses joueurs tentent de remobiliser tout un club avant ce rendez-vous capital. Et parmi les cadres du vestiaire stéphanois, Dennis Appiah apparaît particulièrement motivé à l’idée d’aller chercher une nouvelle montée dans sa carrière.

Le défenseur de 33 ans n’a d’ailleurs pas caché que cette rencontre contre Amiens représentait un énorme enjeu personnel pour lui.

Montanier fait le point avant un match sous haute tension

Présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier a d’abord détaillé l’état de son groupe avant ce rendez-vous décisif. Et l’entraîneur stéphanois doit encore composer avec plusieurs absences importantes.

« Florian Tardieu est out, Nadir El Jamali aussi, Mahmoud Jaber et Paul Eymard également. Marten-Chris Paalberg a un problème au tendon rotulien, il est indisponible. Enfin Chico Lamba est lui aussi forfait pour cette rencontre », a expliqué le coach des Verts.

Plusieurs joueurs restent également incertains à 48 heures du coup d’envoi.

« Du côté des incertitudes, on a Gautier Larsonneur par rapport à son genou à Rodez, Kévin Pedro aussi, Aïmen Moueffek qui est incertain, Zuriko Davitashvili de même, il a repris le ballon aujourd’hui, on testera demain. Julien Le Cardinal est aussi incertain mais j’essaie d’être optimiste, il a repris en partie, on testera demain définitivement », a ajouté Montanier devant les médias.

Malgré ces nombreuses interrogations physiques, le vestiaire stéphanois tente de rester totalement focalisé sur l’objectif montée.

Dennis Appiah affiche sa détermination avant Amiens

Après Philippe Montanier, c’est Dennis Appiah qui s’est présenté devant la presse. Habitué des grands rendez-vous, le défenseur de l’ASSE a reconnu que la dynamique actuelle n’était pas idéale avant un match aussi important.

« C’est compliqué car on reste sur trois défaites. Ce n’est pas le meilleur moyen d’aborder ce dernier match mais on va mettre toutes nos forces dans la bataille », a confié l’ancien joueur de AS Monaco, du SM Caen, d’RSC Anderlecht et du FC Nantes.

Très marqué par la défaite à Rodez, Appiah assure toutefois que le groupe a rapidement basculé vers le prochain objectif.

« On était déçus après Rodez mais c’est derrière nous. On se concentre sur Amiens », a insisté le latéral stéphanois.

Mais surtout, Dennis Appiah n’a pas caché que cette rencontre revêtait une importance toute particulière dans son parcours personnel.

Une quatrième montée historique dans le viseur

À 33 ans, Dennis Appiah possède l’un des CV les plus expérimentés du vestiaire stéphanois. Et surtout, le défenseur sait parfaitement gérer la pression des fins de saison puisque le joueur a déjà connu trois montées au cours de sa carrière.

Une statistique qui pourrait encore s’enrichir samedi soir en cas d’exploit des Verts.

« Perso, j’ai déjà connu trois montées. Une quatrième, ce serait énorme. C’est aussi pour ça que ce match est super important pour moi », a reconnu Appiah avec beaucoup de sincérité.

Déjà monté avec l’ASSE en 2023-24, le défenseur rêve désormais d’enchaîner une deuxième accession en trois ans avec le club stéphanois.

Pour cela, les Verts devront battre Amiens avec au moins deux buts d’écart tout en espérant un faux pas du Le Mans FC à Bastia.

Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, Dennis Appiah et ses partenaires savent qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur. Mais malgré la pression énorme autour du club, l’ancien Nantais veut croire que l’ASSE peut encore arracher une fin de saison inoubliable.