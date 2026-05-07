OM Mercato : la future destination de Leonardo Balerdi a fuité

Malgré une saison irrégulière à l’OM, Leonardo Balerdi continue d’attirer les regards, et il a été envoyé vers un grand club européen…

L’avenir de Leonardo Balerdi risque de faire beaucoup parler cet été, et Karim Bennani a livré une analyse très nuancée concernant le futur du défenseur marseillais. Pour le journaliste, le joueur de l’OM possède des qualités suffisantes pour viser le très haut niveau européen.

Il déclare notamment :

« À mon avis, Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. »

Une projection ambitieuse qui contraste avec les critiques parfois formulées à l’encontre du défenseur, très irrégulier dans ses performances, surtout cette saison.

Un défenseur plus performant avec un cadre défensif solide

Selon Bennani, le niveau de Balerdi dépend fortement de son environnement défensif. Le journaliste insiste sur l’importance d’un leader à ses côtés pour tirer le meilleur de son potentiel.

Il explique ainsi :

« Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. »

Cette analyse met en lumière un point souvent évoqué à Marseille : la difficulté pour le défenseur argentin d’assumer seul l’organisation de la charnière centrale.

Un avenir conditionné à son rôle dans une équipe structurée

Pour Karim Bennani, Leonardo Balerdi pourrait franchir un cap dans un environnement plus stable et mieux encadré défensivement.

« Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », conclut le journaliste.

Une déclaration qui relance le débat sur le futur du défenseur argentin, régulièrement observé par plusieurs clubs européens, et sur sa capacité à s’imposer durablement dans un rôle de patron défensif.

Balerdi, un profil toujours scruté à Marseille

Arrivé à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un élément important de la défense marseillaise, tout en restant sujet à des critiques sur sa régularité. Son profil technique et son expérience en Ligue 1 et en Coupe d’Europe en font néanmoins un joueur suivi de près, aussi bien en France qu’à l’étranger. Annoncé sur le départ cet été, l’OM pourrait récupérer 25 à 30 millions d’euros dans l’opération.