OM : Leonardo Balerdi sur le point de battre un triste record 

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La saison tourne au cauchemar pour Leonardo Balerdi. Déjà critiqué pour ses performances irrégulières, le défenseur de l’Olympique de Marseille est désormais tout proche d’entrer dans l’histoire du club… pour de mauvaises raisons.

Un record historique à portée de main

Avec 56 cartons accumulés sous le maillot marseillais, Leonardo Balerdi n’est plus qu’à deux unités d’un record peu enviable : devenir le joueur le plus sanctionné de l’histoire du club.

Un classement qui en dit long :

Bernard Casoni : 57

Leonardo Balerdi : 56

Lorik Cana : 55

Encore deux avertissements, et l’Argentin dépassera définitivement des figures emblématiques comme Lorik Cana ou Bernard Casoni.

𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗕𝗔𝗟𝗘𝗥𝗗𝗜 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗'𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟'𝗢𝗠 ! 😭



Le défenseur argentin n'est 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂'𝗮̀ 𝟮 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝘀 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗹𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́ 𝗱𝗲… pic.twitter.com/VWUhW2dwPN — Footballogue (@Footballogue) April 7, 2026

Une saison sous tension permanente

Ce chiffre ne tombe pas du ciel. Depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi enchaîne les prestations contrastées, alternant interventions solides et erreurs coûteuses.

Son jeu engagé, parfois à la limite, lui vaut régulièrement des sanctions. Mais au-delà des cartons, ce sont surtout certaines fautes décisives qui ont marqué les esprits.

Résultat : une confiance en chute libre, aussi bien du côté des observateurs que des supporters.

Une fracture avec les supporters

Aujourd’hui, la situation est claire. Une partie du public marseillais ne cache plus son ras-le-bol.

Longtemps soutenu malgré ses irrégularités, Leonardo Balerdi semble avoir épuisé le crédit dont il bénéficiait. Les appels à un départ en fin de saison se multiplient, symbole d’un joueur qui n’a jamais totalement réussi à faire l’unanimité.

Une fin d’histoire inévitable ?

Ce possible record illustre parfaitement la trajectoire contrastée du défenseur argentin à l’Olympique de Marseille.

Recruté avec de grandes attentes, conservé malgré les critiques, il n’a jamais pleinement corrigé ses défauts. Et aujourd’hui, il pourrait quitter le club avec une statistique lourde de sens.

D’ici la fin de saison, une question se pose : Leonardo Balerdi battra-t-il ce record… et surtout, disputera-t-il ses derniers matchs sous le maillot olympien ?