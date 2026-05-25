Dans les petits papiers du FC Nantes pour occuper le banc des Canaris en Ligue 2 Christophe Pélissier se retrouve dans la tourmente.

Le nom de Christophe Pélissier provoque déjà de grosses tensions. Annoncé dans les petits papiers du FC Nantes pour prendre les commandes des Canaris après la relégation en Ligue 2, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre se retrouve malgré lui plongé dans une vive polémique née sur les plateaux de RMC Sport. Pourtant maintenu en Ligue 1 avec Auxerre cette saison, Pélissier a été débarqué par le club bourguignon. Une décision qui continue de faire énormément parler et qui a pris une nouvelle ampleur après les propos très cash de Jennifer Mendelewitsch.

« Lunaire et catastrophique »

« Ce n’est pas Pélissier qui maintient l’AJA, c’est Sinayoko qui décide de se réveiller à partir d’avril en mettant des buts à tous les matchs, car il sait qu’il doit partir cet été et trouver un bon club », a-t-elle lâché. Une sortie qui a immédiatement déclenché une énorme vague de réactions sur les réseaux sociaux. Lionel Charbonnier n’a pas caché son incompréhension face à cette analyse, qualifiant cette position de « lunaire et catastrophique ». Même son de cloche chez de nombreux observateurs et supporters, qui ont estimé que les propos de Jennifer Mendelewitsch dépassaient largement le simple débat sportif.

Pélissier dans la tourmente malgré lui !

« Comment peut-on lui donner la parole ? Désastreux », a notamment réagi Gilles Favard, tandis que d’autres internautes ont accusé l’agente de défendre certains intérêts personnels dans ses prises de parole médiatiques. Au milieu de cette tempête médiatique, Christophe Pélissier voit déjà son nom devenir un sujet extrêmement sensible alors même qu’il pourrait bientôt débarquer au FC Nantes pour lancer un nouveau projet après la descente. Et forcément, cette première polémique donne déjà une idée de la pression énorme qui entourera le futur entraîneur des Canaris la saison prochaine.