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FRANCE

PSG Mercato : Kane, Olise, Cherki… Doha a déjà lancé les grandes manoeuvres ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 09:20
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Michael Olise (Bayern)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La stratégie du PSG au mercato a diamétralement changé par rapport au passé.

Le PSG a longtemps cru pouvoir tout attirer. Mais en interne, certains dossiers racontent une réalité bien différente du marché parisien ces dernières années. Selon L’Équipe, le club de la capitale a multiplié les tentatives sur des profils majeurs du football européen sans parvenir à tous les convaincre, malgré une stratégie désormais totalement différente de l’époque des superstars.

Parmi les noms les plus marquants, celui de Harry Kane revient avec insistance. Parti de Tottenham Hotspur à l’été 2024, l’attaquant anglais aurait été une cible sérieuse du PSG, qui voyait en lui un renfort capable d’apporter immédiatement un impact offensif énorme. Mais le joueur aurait finalement privilégié un projet qu’il jugeait plus cohérent sportivement pour viser la Ligue des champions.

Doha ne fait plus les mêmes erreurs du passé 

Même constat pour Michael Olise. Alors en pleine ascension à Crystal Palace, l’international français figurait dans les plans parisiens, mais le dossier n’a jamais totalement basculé en faveur du club parisien, le joueur ayant finalement opté pour une autre orientation sportive. Le cas de Rayan Cherki illustre encore davantage ces hésitations. Annoncé proche d’un départ de Olympique Lyonnais, le meneur de jeu avait également été surveillé de près par le PSG avant de privilégier une autre piste, laissant Paris sur le bord de la route dans un dossier pourtant jugé prioritaire.

Le PSG séduit plus qu’il ne repousse 

Ces épisodes ont longtemps nourri un sentiment de défiance autour du club parisien, notamment après les départs successifs de stars comme Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, qui avaient relancé les débats sur l’attractivité du projet parisien. Mais en interne, le discours a évolué. Le PSG version Luis Enrique mise désormais sur un projet plus structuré, où le temps de jeu et la progression sportive deviennent des arguments clés pour convaincre les joueurs, au-delà du seul prestige ou de l’aspect financier. Résultat : le club estime aujourd’hui être revenu dans la course sur le marché, avec une image plus stable et un projet sportif plus lisible, capable de séduire à nouveau des profils de premier plan.

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