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FRANCE

PSG Mercato : Chelsea offre 6 recrues à Paris ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 13:20
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Mamadou Sarr (Chelsea)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de mener une vaste opération dégraissage, Chelsea aurait soumis au PSG six noms d’indésirables en vue du mercato estival.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais les grands clubs européens commencent déjà à multiplier les échanges d’opportunités. Et cette fois, c’est Chelsea qui se retrouve au cœur des discussions avec le PSG. Selon PSG Inside Actus, Blue-Co aurait transmis au PSG une liste élargie de joueurs susceptibles de quitter Londres cet été.

Une liste de 6 profils proposés

Une démarche classique du club anglais, habitué à gérer un effectif très large et à activer de nombreuses pistes de départ chaque mercato. Parmi les noms évoqués figurent plusieurs jeunes joueurs ou éléments en situation d’incertitude :

  • Roméo Lavia
  • Mamadou Sarr
  • Levi Colwill
  • Benoît Badiashile
  • Filip Jørgensen
  • Marc Guiu

Des profils jeunes, parfois très prometteurs, mais dont la situation reste encore floue dans la hiérarchie de Chelsea.

Le PSG reste concentré sur ses priorités

Malgré cette ouverture, le PSG ne semble pas s’emballer. En interne, la stratégie reste claire : cibler des profils précis, parfaitement intégrés au projet sportif, plutôt que d’empiler des opportunités de marché. Le club parisien souhaite éviter les recrutements opportunistes et privilégie des profils déjà validés par le staff technique.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance déjà bien connue du côté de Londres : Chelsea cherche à réduire un effectif pléthorique et à équilibrer sa masse salariale après plusieurs recrutements massifs ces dernières saisons. 

Un dossier sans suite immédiate

Résultat : de nombreux joueurs sont régulièrement proposés à des clubs européens, sans garantie de concrétisation. À ce stade, aucune négociation concrète n’aurait été engagée entre les deux clubs. Le PSG observe, mais ne considère pas ces profils comme des priorités immédiates du mercato. 

Le dossier pourrait néanmoins rester ouvert en cas d’évolution du marché ou d’opportunité financière en fin de mercato. Pour l’instant, Paris garde le contrôle et avance selon son plan initial.

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