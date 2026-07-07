Le PSG avantagé par la Ligue, ce n’est plus un secret !

L’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu gain de cause. Alors que le club rhodanien espérait un report de son premier match de Ligue 1 en cas de barrage de Ligue des champions, la LFP a décidé de refuser sa demande.

Une décision qui fait forcément réagir, notamment parce que le PSG avait obtenu plusieurs aménagements de calendrier la saison dernière.

L’OL voulait préparer au mieux son parcours européen

Les Lyonnais ont repris l’entraînement dès le 29 juin afin d’être prêts pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, programmé les 4 ou 5 août à l’aller, puis le 11 août au retour.

En cas de qualification, l’OL devrait ensuite disputer les barrages lors des deux semaines suivantes. Un calendrier particulièrement dense, qui pourrait placer le club de Paulo Fonseca dans une situation délicate dès le début du championnat.

Les dirigeants lyonnais avaient donc envoyé un courrier à la LFP pour demander le report de leur déplacement à Toulouse, prévu le samedi 22 août lors de la première journée de Ligue 1. Une demande qui ne devait s’appliquer qu’en cas de qualification pour les barrages.

La LFP refuse le report demandé par Lyon

L’OL avait notamment mis en avant l’intérêt du football français et la nécessité d’aider les clubs engagés sur la scène européenne.

Mais le conseil d’administration de la LFP, réuni ce lundi en visioconférence, a finalement voté contre cette demande.

L’un des arguments avancés concerne la nouvelle diffusion de la Ligue 1. La LFP ne souhaitait pas lancer la saison avec une première journée incomplète, alors que Ligue 1+ doit désormais proposer l’ensemble des rencontres.

Une explication entendable sur le plan de l’organisation, mais qui risque de frustrer fortement les Lyonnais.

Le précédent PSG relance forcément le débat

Le refus accordé à l’OL risque surtout de raviver une polémique déjà bien installée autour du traitement réservé au PSG.

La saison dernière, Paris avait obtenu plusieurs ajustements de calendrier afin de mieux gérer ses échéances européennes. Cette fois, Lyon a formulé une demande comparable, en expliquant lui aussi défendre l’intérêt collectif du football français.

Résultat : réponse négative.

De quoi alimenter le sentiment d’un deux poids, deux mesures chez certains observateurs. La LFP devra désormais assumer ce choix, alors que l’OL pourrait devoir démarrer son championnat entre deux rendez-vous décisifs pour son avenir européen.