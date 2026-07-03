OL Mercato : Lyon officialise une quatrième recrue façon GTA 6

L’OL poursuit son mercato ambitieux avec l’arrivée du défenseur burkinabè Mohamed Ouédraogo, en provenance du SCR Altach.

L’OL tient sa quatrième recrue estivale après Boudache, Bidstrup et Duranville. Dans une annonce façon GTA 6, le club rhodanien a officialisé l’arrivée de Mohamed Ouédraogo, latéral gauche international burkinabè de 23 ans, en provenance du SCR Altach (Autriche).

Le joueur s’est engagé sur un contrat longue durée de cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031, confirmant la volonté lyonnaise d’investir sur des profils jeunes et à fort potentiel pour construire l’avenir du club.

Selon les informations du club, le transfert est estimé à environ 2,2 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 0,6 million d’euros de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une future revente.