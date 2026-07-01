OL Mercato : après Tolisso, une révélation défensive de la Coupe du Monde bientôt signée ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 avec l’Afrique du Sud, Ime Okon (22 ans) pourrait néanmoins décrocher un très beau transfert en Ligue 1.

La Coupe du Monde n’a pas offert le scénario espéré à Ime Okon mais elle pourrait bien lui ouvrir les portes d’un nouveau championnat. Malgré l’élimination de l’Afrique du Sud dès les seizièmes de finale, le défenseur central continue d’attirer les recruteurs européens.

Ime Okon plaît à l’OL

Selon l’insider Abdel Hamed, l’OL et l’AS Monaco suivent de près le joueur de Hanovre. Âgé de 22 ans, le défenseur sud-africain aurait laissé une bonne impression lors de ses premières sorties dans le Mondial, suffisamment pour convaincre plusieurs clubs de se positionner.

Le dossier reste néanmoins abordable sur le plan financier. Si Hanovre valoriserait son joueur entre 4 et 6 millions d’euros, sa valeur marchande est actuellement estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt, ce qui en fait un profil intéressant pour un investissement d’avenir.

L’AS Monaco à l’affût

À Lyon, la cellule de recrutement poursuit son travail pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca avant les échéances européennes. L’OL cherche à apporter davantage de profondeur à son secteur défensif et Ime Okon coche plusieurs cases : jeunesse, potentiel et expérience internationale naissante.

Reste désormais à savoir si l’intérêt lyonnais se transformera en offre concrète. En concurrence avec Monaco sur ce dossier, l’OL devra agir rapidement s’il souhaite attirer l’international sud-africain, dont la cote continue de grimper malgré la sortie prématurée des Bafana Bafana lors de cette Coupe du Monde.