ASSE Mercato : Kilmer devance la L1 et trouve un accord pour le remplaçant de Pierre Ekwah !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

L’ASSE tient un nouveau renfort pour son entrejeu. Les Verts auraient trouvé un accord avec l’Olympique Béja pour le transfert du jeune milieu défensif tunisien Elyes Dhaoui, appelé à prendre la relève de Pierre Ekwah.

Le mercato stéphanois continue de s’animer. À seulement 18 ans, Elyes Dhaoui s’apprête à découvrir un nouveau championnat après une saison particulièrement aboutie en Tunisie.

Dhaoui arrive à l’ASSE

Malgré son jeune âge, Elyes Dhaoui possède déjà une solide expérience du football professionnel. Le milieu défensif évolue au poste de numéro 6 sous les couleurs de l’Olympique Béja, en première division tunisienne. Du haut de son 1,93 m, le jeune international Espoirs tunisien dispose d’un profil particulièrement imposant dans l’entrejeu. Sa puissance physique constitue l’un de ses principaux atouts.

Dhaoui sort d’une saison très intéressante avec l’Olympique Béja. Le milieu de terrain a disputé pas moins de 32 rencontres de championnat. Une régularité impressionnante pour un joueur de seulement 18 ans, qui a ainsi pu accumuler une expérience précieuse au plus haut niveau tunisien. Ses prestations n’ont d’ailleurs pas laissé les recruteurs français indifférents.

Un remplaçant pour Ekwah

Selon Foot Mercato, l’Olympique Béja et l’AS Saint-Étienne ont trouvé un accord ce samedi pour le transfert du jeune joueur. Les Verts auraient ainsi réussi à devancer plusieurs clubs de Ligue 1 intéressés par le profil de Dhaoui. Une belle opération pour l’ASSE, qui mise une nouvelle fois sur un jeune joueur à fort potentiel. L’arrivée d’Elyes Dhaoui pourrait notamment permettre à l’ASSE de compenser le départ de Pierre Ekwah.

Son profil de milieu défensif, son gabarit et son activité dans l’entrejeu offrent à Ian Cathro une nouvelle solution devant la défense. Le Tunisien devra évidemment s’adapter au football français, mais son expérience déjà importante pour son âge peut lui permettre de gagner rapidement du temps de jeu.

Le projet stéphanois a fait la différence

Plusieurs clubs de Ligue 1 étaient donc intéressés par Elyes Dhaoui. Mais le joueur aurait finalement été séduit par le projet proposé par l’ASSE. La perspective d’obtenir du temps de jeu dans une équipe compétitive aurait notamment fait pencher la balance en faveur du club stéphanois.

Pour les Verts, il s’agit donc d’un pari particulièrement intéressant. À 18 ans, Dhaoui dispose encore d’une importante marge de progression et pourrait rapidement devenir une solution importante dans l’entrejeu de Ian Cathro.