À LA UNE DU 16 AOûT 2026
[14:20]RC Lens : un autre buteur qu’Édouard déjà prêt à exploser sous les yeux de Toppmöller
[14:00]OM : Genesio a remis de l’ordre dans le vestiaire et continue son bras de fer avec ses dirigeants pour Höjbjerg !
[13:40]FC Nantes : les Kita auraient quitté le navire ! 
[13:20]RC Lens Mercato : Titraoui a accéléré la première recrue de l’OM ! 
[13:16]ASSE Mercato : Kilmer devance la L1 et trouve un accord pour le remplaçant de Pierre Ekwah !
[13:09]FC Nantes : les Kita s’activent pour Kombouaré !
[13:00]ASSE Mercato : le LOSC parasite le dossier Stassin !
[12:44]PSG : un absent de taille dans le groupe contre le RC Lens
[12:40]Stade Rennais Mercato : Haise a déjà mis la main sur le remplaçant de Lepaul 
[12:20]OM Mercato : Lorenzi a basculé sur un gardien validé par le PSG !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un autre buteur qu’Édouard déjà prêt à exploser sous les yeux de Toppmöller

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 14:20
Rayan Fofana (RC Lens)

À l’aube d’une saison particulièrement chargée avec la Ligue des champions, Rayan Fofana pourrait profiter de la concurrence et de la rotation au RC Lens pour franchir un nouveau cap. 

Le RC Lens s’apprête à vivre une saison particulièrement exigeante. Avec la Ligue des champions au programme, Dino Toppmöller devra gérer un calendrier dense et faire tourner son effectif. 

Fofana, une préparation qui interpelle

Cette situation pourrait parfaitement profiter à Rayan Fofana.Le jeune attaquant a réalisé une pré-saison particulièrement convaincante. Ses performances ont visiblement marqué les observateurs, au point de faire naître de grandes attentes autour de lui avant le début des rencontres officielles.

Enzo Pailot, journaliste à L’Équipe, estime notamment que cette saison pourrait être celle de l’explosion du Lensois : « Le RC Lens est dans une saison LDC avec le calendrier que ça implique. Ça peut être l’explosion de Rayan Fofana : pré-saison de très haut niveau, rotation naturelle et vraie concurrence avec Edouard, des spots pour briller et possible next big thing pour Lens. »

Une vraie concurrence avec Odsonne Édouard

L’arrivée d’Odsonne Édouard ne condamne donc pas Rayan Fofana à un rôle secondaire. Au contraire, la présence de l’ancien attaquant du PSG pourrait permettre au jeune Lensois de progresser tout en bénéficiant de plusieurs opportunités. Avec les nombreuses rencontres à disputer, Toppmöller aura besoin de solutions différentes en attaque. Fofana pourrait ainsi profiter des rotations pour accumuler du temps de jeu.

Le calendrier européen pourrait être un formidable tremplin pour le jeune attaquant. Les matches de Ligue des champions offriront notamment au RC Lens davantage de rencontres de haut niveau. Pour Fofana, ces rendez-vous pourraient représenter autant d’occasions de se montrer. Une bonne entrée en jeu, quelques buts ou des performances convaincantes pourraient rapidement modifier son statut au sein de l’effectif. Rayan Fofana devra évidemment confirmer les promesses affichées durant la préparation. Et si les prédictions d’Enzo Pailot se vérifient, il pourrait bien être l’une des révélations du RC Lens cette saison.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot