À l’aube d’une saison particulièrement chargée avec la Ligue des champions, Rayan Fofana pourrait profiter de la concurrence et de la rotation au RC Lens pour franchir un nouveau cap.

Le RC Lens s’apprête à vivre une saison particulièrement exigeante. Avec la Ligue des champions au programme, Dino Toppmöller devra gérer un calendrier dense et faire tourner son effectif.

Fofana, une préparation qui interpelle

Cette situation pourrait parfaitement profiter à Rayan Fofana.Le jeune attaquant a réalisé une pré-saison particulièrement convaincante. Ses performances ont visiblement marqué les observateurs, au point de faire naître de grandes attentes autour de lui avant le début des rencontres officielles.

Enzo Pailot, journaliste à L’Équipe, estime notamment que cette saison pourrait être celle de l’explosion du Lensois : « Le RC Lens est dans une saison LDC avec le calendrier que ça implique. Ça peut être l’explosion de Rayan Fofana : pré-saison de très haut niveau, rotation naturelle et vraie concurrence avec Edouard, des spots pour briller et possible next big thing pour Lens. »

Une vraie concurrence avec Odsonne Édouard

L’arrivée d’Odsonne Édouard ne condamne donc pas Rayan Fofana à un rôle secondaire. Au contraire, la présence de l’ancien attaquant du PSG pourrait permettre au jeune Lensois de progresser tout en bénéficiant de plusieurs opportunités. Avec les nombreuses rencontres à disputer, Toppmöller aura besoin de solutions différentes en attaque. Fofana pourrait ainsi profiter des rotations pour accumuler du temps de jeu.

Le calendrier européen pourrait être un formidable tremplin pour le jeune attaquant. Les matches de Ligue des champions offriront notamment au RC Lens davantage de rencontres de haut niveau. Pour Fofana, ces rendez-vous pourraient représenter autant d’occasions de se montrer. Une bonne entrée en jeu, quelques buts ou des performances convaincantes pourraient rapidement modifier son statut au sein de l’effectif. Rayan Fofana devra évidemment confirmer les promesses affichées durant la préparation. Et si les prédictions d’Enzo Pailot se vérifient, il pourrait bien être l’une des révélations du RC Lens cette saison.