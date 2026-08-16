Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Après l’échec de son transfert à la Real Sociedad, Nayef Aguerd (30 ans) reste à l’OM en attendant d’étudier de nouvelles offres.

Le dossier Nayef Aguerd a connu un nouveau rebondissement. Alors qu’un départ de l’OM vers la Real Sociedad semblait se dessiner, l’opération n’a finalement pas abouti. Le défenseur de 30 ans reste donc à Marseille dans l’attente d’une nouvelle opportunité.

Pourquoi le transfert à la Real Sociedad a échoué

Les raisons de l’échec de l’opération commencent désormais à être mieux connues du côté de l’OM. Youssef, spécialiste du football marocain, a apporté plusieurs précisions concernant la situation physique du défenseur. Selon lui, Aguerd était bien en mesure de reprendre la compétition : « Nayef Aguerd est aujourd’hui prêt physiquement, totalement remis de sa blessure et pouvait parfaitement disputer la première journée de Liga. » Le problème ne concernait donc pas une incapacité à jouer immédiatement.

Le véritable point de divergence aurait porté sur la manière de gérer son retour à la compétition : « Le point de divergence concernait surtout le protocole de reprise prévu sur les trois premières journées du championnat. » Après une longue absence liée à sa blessure de la saison dernière, l’objectif était d’éviter de lui imposer immédiatement une succession de rencontres à haute intensité.

Aguerd va étudier les autres offres

La Real Sociedad aurait toutefois souhaité pouvoir compter sur lui de manière beaucoup plus importante dès le début de la saison : « Il ne s’agissait donc pas d’une impossibilité de jouer dès la première journée, mais plutôt d’éviter d’enchaîner immédiatement trois matchs à forte intensité sur un laps de temps très court après une longue absence suite à sa blessure de la saison dernière. »

Ce contretemps ne signifie donc pas forcément que Nayef Aguerd restera à l’OM jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur marocain devrait désormais étudier les différentes opportunités qui pourraient se présenter. « Le staff de la Real Sociedad souhaitait de son côté pouvoir compter sur lui de manière beaucoup plus intensive dès le début du championnat. Rien de particulièrement sensationnel derrière cette décision. Nayef Aguerd va désormais étudier d’autres possibilités pour la suite », glisse Youssef. Le mercato reste donc ouvert pour l’ancien joueur de West Ham.