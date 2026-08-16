La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que la piste menant à Marcin Bulka reste active, l’OM se serait renseigné sur un autre gardien bien connu au PSG : Elia Caprile (Cagliari, 24 ans).

Le mercato de l’OM continue de bouger au poste de gardien. Alors que la piste menant à Marcin Bulka reste active, les dirigeants olympiens auraient également pris des renseignements sur un autre portier évoluant en Serie A. Son nom : Elia Caprile.

L’OM se renseigne sur Caprile

Selon Nicolò Schira, l’OM aurait entamé les premiers contacts concernant le gardien de Cagliari. Le spécialiste du mercato indique que Marseille a pris des renseignements sur le portier de 24 ans. À ce stade, aucune offre n’aurait toutefois été formulée et aucun accord ne serait annoncé. Le dossier en est donc encore au stade des premiers échanges.

Elia Caprile dispose encore d’une situation contractuelle solide puisqu’il est lié à Cagliari jusqu’en juin 2029. Le gardien italien serait valorisé autour de 15 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme qui place forcément cette piste dans une catégorie importante pour l’OM, qui doit encore gérer ses contraintes financières après plusieurs mouvements au sein de son effectif. Marseille devra donc mesurer la faisabilité d’une telle opération.

Une piste déjà validée par le PSG

Le nom d’Elia Caprile n’est toutefois pas totalement nouveau sur le marché français. La piste avait notamment été activée par le PSG au printemps, lorsque les premières rumeurs autour d’un possible départ de Lucas Chevalier avaient commencé à circuler. Paris avait donc déjà étudié le profil du gardien italien. Cette attention accordée par le champion d’Europe apporte forcément un élément supplémentaire à la piste marseillaise. Pour autant, Elia Caprile ne serait pas devenu l’unique priorité de l’OM.

La piste Marcin Bulka resterait active. Les dirigeants marseillais explorent donc plusieurs solutions afin de trouver le successeur de Gerónimo Rulli. L’arrivée d’un nouveau gardien constitue désormais l’un des dossiers importants du mercato olympien. Caprile présente l’avantage d’être encore jeune, tout en possédant déjà une expérience importante du championnat italien. Grégory Lorenzi poursuit donc son travail afin de trouver la meilleure solution pour le poste mais le portier de Cagliari semble hors d’atteinte pour l’OM, en l’état.