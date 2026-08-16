Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Cet été, Eliezer Mayenda n’a pas été recruté en tant qu’ailier mais plutôt comme doublure d’Esteban Lepaul à la pointe de l’attaque du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a renforcé son secteur offensif cet été. Parmi les nouveaux visages arrivés en Bretagne, Enzo Mayenda occupe une place particulière dans les plans de Franck Haise. Alors que son profil peut lui permettre d’évoluer sur un côté, l’attaquant a surtout été recruté pour offrir une véritable alternative à Estéban Lepaul.

Mayenda recruté pour concurrencer Lepaul

Franck Haise a été très clair concernant le rôle attendu de son jeune attaquant. « Il y a des choses positives à l’entraînement, il va falloir maintenant que cela se retranscrive sur ses entrées. Mayenda est venu pour être en concurrence avec Lepaul, avec aussi une polyvalence », a-t-il déclaré à Ouest-France.

Le message est donc limpide. Mayenda doit progressivement gagner du temps de jeu et pousser Lepaul à maintenir un niveau de performance élevé. Une concurrence qui peut également permettre à Haise de mieux gérer les différentes échéances de la saison.

Une polyvalence appréciée par Haise

Si l’avant-centre reste son rôle prioritaire, Mayenda possède également la capacité d’évoluer à d’autres postes offensifs. Cette polyvalence représente un argument supplémentaire aux yeux de l’entraîneur du Stade Rennais. Elle pourrait notamment permettre au technicien de modifier son animation offensive en cours de rencontre ou de pallier certaines absences. Mais Haise veut surtout laisser du temps à son nouveau joueur.

Le technicien du Stade Rennais refuse notamment de réduire Mayenda au montant de son transfert : « Cela reste un jeune joueur et je suis là pour regarder son évolution, pas le coût de son transfert. » Une manière pour Haise de rappeler que l’attaquant doit encore progresser avant de devenir une solution totalement installée dans son onze. Le staff rennais observe donc attentivement ses prestations à l’entraînement et ses entrées en match. L’objectif est désormais simple : transformer les bonnes choses montrées durant les séances en performances concrètes lorsqu’il entre sur le terrain.

Une concurrence bénéfique pour le Stade Rennais

Avec Lepaul comme titulaire potentiel et Mayenda pour lui offrir une véritable concurrence, Franck Haise dispose désormais de deux options différentes à la pointe de son attaque.

Une situation particulièrement intéressante alors que le Stade Rennais devra gérer la Ligue 1 mais également la Ligue Europa. Mayenda aura donc plusieurs occasions de se montrer. À lui désormais de répondre aux attentes de son entraîneur et de prouver qu’il peut devenir bien plus qu’une simple doublure.