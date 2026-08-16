Après deux défaites en deux matches de Ligue 2, l’avenir de Michel Der Zakarian n’est plus aussi clair qu’il n’y paraît.

Le début de saison du FC Nantes est loin de répondre aux attentes. Après deux journées de Ligue 2, les Canaris comptent deux défaites et occupent déjà la dernière place du classement. Une situation qui fragilise forcément Michel Der Zakarian.

Une confiance qui n’est plus unanime au FC Nantes

Selon L’Équipe, la direction du FC Nantes a jusqu’ici affiché sa confiance envers son entraîneur mais la situation semble désormais beaucoup plus compliquée en interne. Emmanuel Merceron apporte notamment une nuance importante concernant la position de la direction : « Attention à l’article du porte parole de Franck Kita dans L’Equipe. En effet, Il est enclin à laisser sa chance plus longtemps à Michel Der Zakarian car il ne sait pas qui mettre d’autre, mais côté Waldemar Kita, le fil est très très très très tendu, voire quasi rompu. » Un message qui laisse entendre que la situation pourrait rapidement évoluer.

Si Franck Kita serait donc disposé à donner davantage de temps à Der Zakarian, la position de Waldemar Kita serait nettement plus tranchée. Le propriétaire du FC Nantes serait particulièrement mécontent du début de saison. Deux défaites consécutives pour démarrer un exercice censé permettre au club de retrouver rapidement la Ligue 1 constituent forcément un signal inquiétant. Le prochain rendez-vous pourrait donc déjà avoir une importance considérable pour l’entraîneur.

Lien rompu entre Der Zakarian et Waldemar Kita ?

Michel Der Zakarian doit désormais trouver rapidement des solutions. Après le revers contre le Red Star, les Canaris se sont également inclinés à Laval. Deux résultats qui ont placé Nantes dans une situation très inconfortable dès le début du championnat. Le technicien devra donc rapidement relancer son équipe afin de calmer les tensions. Le prochain match contre Rodez pourrait notamment permettre de mesurer la capacité de Nantes à réagir.

Pour le moment, aucun départ de Der Zakarian n’est annoncé. Mais le rapport de force semble avoir évolué. La différence de position entre Franck Kita et Waldemar Kita pourrait notamment devenir déterminante si les mauvais résultats se poursuivent. Le coach nantais dispose donc encore d’une chance de redresser la situation, mais sa marge de manœuvre semble désormais très limitée. Le FC Nantes n’a certainement pas imaginé commencer sa saison de cette manière.