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FRANCE

FC Nantes Mercato : accord trouvé avec la future star de la sélection marocaine !

Par William Tertrin - 15 Août 2026, 16:20
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.

Le FC Nantes aurait intensifié les discussions pour recruter Hossam Essadak, jeune milieu marocain de l’Union Touarga.

Le FC Nantes s’enfonce dans la crise. Après une nouvelle défaite face à Laval en Ligue 2, les Canaris sont derniers du championnat. Mais ça n’empêche pas le club de poursuivre son mercato, et le FCN aurait jeté son dévolu sur Hossam Essadak, jeune milieu marocain de l’Union Touarga. Selon les informations du compte @FcnantesFoot, des discussions sont actuellement en cours entre les deux clubs autour d’un transfert estimé à environ 400 000 euros.

À en croire cette source, le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Canaris. Le principal obstacle se situerait donc désormais dans les négociations entre Nantes et l’Union Touarga.

Une clause de 25 % qui bloque le dossier

L’Union Touarga réclamerait notamment 25 % sur une éventuelle future revente de Hossam Essadak. Une condition à laquelle la direction nantaise ne serait, pour le moment, pas favorable. Cette demande pourrait donc ralentir, voire remettre en question, la conclusion du transfert.

Âgé de 21 ans, Essadak évolue au milieu de terrain et est gaucher. Il est passé par la prestigieuse Académie Mohammed VI avant de rejoindre l’Union Touarga en janvier 2024.

Un jeune international marocain

Le profil du joueur explique l’intérêt nantais. Essadak s’est particulièrement illustré avec les sélections marocaines de jeunes. Capitaine du Maroc lors de la Coupe du monde U20 2025, remportée par les Lionceaux de l’Atlas, il avait également été retenu dans l’équipe-type de la CAN U20. L’Équipe le présentait alors comme l’un des leaders de cette génération marocaine particulièrement prometteuse.

Le dossier est donc à suivre dans les prochains jours. Le FC Nantes semble avoir avancé sur les conditions personnelles avec Hossam Essadak, mais doit encore trouver un terrain d’entente avec l’Union Touarga concernant le montant du transfert et surtout le pourcentage à la revente.

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