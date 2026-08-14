FC Nantes : une absence surprise tombe avant le déplacement à Laval

Michel Der Zakarian a retenu 20 joueurs pour le déplacement du FC Nantes à Laval, ce vendredi soir (20h45), lors de la 2e journée de Ligue 2. Si Saïdou Sow et Wilitty Younoussa intègrent le groupe, Dehmaine Tabibou manque à l’appel.

Tabibou, le grand absent

On vous en parlait mercredi : Michel Der Zakarian avait écarté Yassine Benhattab, en instance de départ. La liste officielle dévoilée avant Laval apporte désormais un nouveau développement, avec l’absence plus inattendue de Dehmaine Tabibou.

Titulaire dans le couloir gauche contre le Red Star lors de la 1re journée, le jeune Canari ne se rendra pas au stade Francis-Le Basser. Le FC Nantes n’a pas précisé la raison de son forfait, même si la piste d’un pépin physique est évoquée par Tribune Nantaise.

Benhattab absent jusqu’à nouvel ordre

Comme attendu, Ali Yousuf et Benhattab ne figurent pas non plus dans le groupe. En conférence de presse, Der Zakarian a indiqué que ce dernier ne se trouvait pas à Nantes et restait absent pour des « raisons personnelles » jusqu’à nouvel ordre.

Yassine Benhattab ne se trouve pas à Nantes et est absent du club pour « raisons personnelles » jusqu’à nouvel ordre, annonce Michel Der Zakarian. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2087486356956062160

Fabien Centonze et Sekou Doucouré sont également forfaits, respectivement touchés au genou et à la cuisse.

Première pour Sow, Younoussa de retour

La bonne nouvelle vient de Saïdou Sow. La dernière recrue nantaise connaît sa première convocation et renforce une défense également composée de Kelvin Amian, Frédéric Guilbert, Hugo Lamy, Nicolas Pallois Perrin et Tylel Tati. Wilitty Younoussa revient, lui, après avoir purgé sa suspension.

Le groupe nantais : Dupé, Mirbach – Amian, Guilbert, Lamy, Perrin, Sow, Tati – Cafaro, Deuff, Gomes, Lepenant, Leroux, Sissoko, Younoussa, Ziani – Corredor, Dabo, Ganago, Guirassy.