OM : Le Torino gronde, Marseille prend la main pour son gardien !

L’OM aurait pris une longueur d’avance sur le Torino dans le dossier Lucas Perri. Le club italien, qui pensait avoir convaincu le gardien brésilien, se heurte désormais aux exigences de Leeds et à l’offensive marseillaise.

Lucas Perri ciblé pour remplacer Rulli

Après le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, l’OM cherche un nouveau numéro un. Jeffrey De Lange ne semblant pas avoir les faveurs de la direction phocéenne, le nom de Lucas Perri revient avec insistance depuis plusieurs jours.

Passé par Botafogo puis par l’OL dans le cadre d’un dossier piloté par John Textor, le gardien de 28 ans évolue désormais à Leeds. Le club anglais avait déboursé 15 M€ pour le recruter l’an dernier, mais le Brésilien occupe aujourd’hui un rôle de remplaçant.

Le Torino doublé par l’OM

Lucas Perri aurait pourtant donné son accord au Torino. Mais selon les informations de Foot01, les discussions se sont tendues entre Leeds et le club piémontais. L’écurie anglaise attend une véritable proposition de transfert, alors que les Italiens privilégiaient jusqu’ici un prêt.

L’OM serait disposé à avancer avec une formule plus concrète et un investissement immédiat. La qualification européenne des Marseillais représente également un argument de poids face au Torino, seulement douzième de Serie A la saison passée et absent de la scène continentale.

Marseille doit encore faire de la place

Le dossier n’est toutefois pas bouclé. Le président et le directeur sportif du Torino sont revenus à la charge auprès de Leeds pour tenter de reprendre la main. De son côté, l’OM doit encore enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir accélérer son recrutement.

Hojbjerg compte une dizaine de prétendants susceptibles de formuler une offre. Un départ de l’OM reste donc possible. — @MarwanBelkacem https://twitter.com/MarwanBelkacem/status/2088580153794232734

La situation de Pierre-Emile Hojbjerg pourrait notamment participer au grand ménage attendu. Lucas Perri connaît forcément les contraintes marseillaises, mais l’OM semble désormais avoir les meilleurs arguments pour devancer définitivement le Torino.