L’ancien gardien de l’OL Lucas Perri a traîné John Textor et Botafogo devant les tribunaux pour des salaires et primes impayés. Il leur réclame près de 450.000€.

Viré sans ménagement de l’Olympique Lyonnais par Michele Kang pendant l’été, John Textor s’est rabattu sur Botafogo. Sauf que les temps sont également durs pour le club brésilien, humilié en championnat carioca, largué dans le Brasileirao et éliminé de la Libertadores en 8es de finale par la LDU Quito. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien gardien de l’OL Lucas Perri réclame une somme conséquente à Botafogo.

Le gardien réclame 440.000€ à Botafogo

L’Equipe explique que le portier brésilien, transféré cet été de Lyon à Leeds United, a traîné en justice le club carioca, où il a joué un an, pour des salaires et primes impayés. Il réclame au total environ 440.000€, une somme conséquente pour une écurie brésilienne. La première audience aura lieu le 5 novembre. John Textor, qui a déjà eu des soucis judiciaires au Brésil, notamment quand il avait assuré que Palmeiras corrompait les arbitres, risque gros.

Du côté de Lyon, ces nouveaux déboires de l’homme d’affaires américain devraient faire des heureux car c’est peu dire que son passage entre Rhône et Saône n’a guère été apprécié…