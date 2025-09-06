OL Mercato : Lyon a déniché un joker en or à Manchester City 

Toujours en quête de renforts pour relancer une saison charnière, l’Olympique Lyonnais explore toutes les pistes. Et c’est à Manchester City que les dirigeants rhodaniens auraient déniché une opportunité en or : Nico O’Reilly (20 ans).

🟥 Rumeur

Depuis plusieurs semaines, le mercato de l’OL est scruté à la loupe. Après un début de saison prometteur et dans un contexte sportif où chaque choix comptera pour l’avenir, le club rhodanien veulent frapper un coup malin en recrutant un joker. Selon CaughfOffside, le profil de Nico O’Reilly correspond parfaitement à cette volonté : talentueux, encore peu utilisé à City mais doté d’un énorme potentiel, il pourrait incarner ce fameux joker que Lyon cherche désespérément pour renforcer son entrejeu.

Formé chez les Citizens, O’Reilly est déjà apparu en Premier League cette saison avec une quarantaine de minutes au compteur. Un temps de jeu maigre, mais suffisant pour montrer ses qualités techniques et sa capacité à se projeter vers l’avant. Problème : dans l’effectif XXL de Pep Guardiola, les portes sont bouchées. Le joueur veut franchir un cap et un prêt dès cet hiver semble être la solution idéale pour lui.

Un retour d’ascenseur de City à l’OL ?

Mais l’OL devra batailler. Toujours d’après CaughtOffside, de nombreux clubs européens sont déjà sur le coup. Chelsea aurait fait du joueur l’une de ses priorités, tandis qu’en Allemagne, le Bayer Leverkusen suit attentivement son évolution. En Angleterre, Nottingham Forest, Brighton et Leeds United sont également dans la course. Une concurrence féroce, d’autant que Manchester City souhaite sécuriser l’avenir de son milieu avant tout départ. Le club mancunien discute actuellement d’une prolongation de contrat (jusqu’en 2028 pour l’instant), mais les négociations traînent.

Pour l’OL, ce dossier présente un double intérêt. D’abord sportif, avec l’arrivée potentielle d’un joueur technique, créatif et capable d’apporter de la fraîcheur dans un milieu parfois stérile. Ensuite relationnel, car Lyon attend toujours un « retour d’ascenseur » de la part de City après la vente de Rayan Cherki cet été. L’opportunité de récupérer un jeune talent formé à l’Etihad Campus pourrait être une belle contrepartie et un coup intelligent financièrement. Le dossier est ouvert.