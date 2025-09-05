OL – INFO BUT ! Mercato : le retour de Rachid Ghezzal se confirme !

L’OL se donnait la possibilité de faire signer un joueur libre ou un joker et les Gones vont le faire avec le retour de Rachid Ghezzal (33 ans). Le natif de Décines-Chassieu, formé à l’OL, va s’engager pour un an.

Comme révélé par le site Olympique-et-Lyonnais.com, Rachid Ghezzal va bel et bien revenir à l’OL, huit ans après son départ de la Capitale des Gaules pour rejoindre l’AS Monaco. Formé au club, l’international algérien (22 capes) va signer pour une saison avec une option d’une année supplémentaire.

Le joueur, qui passe actuellement sa visite médicale, viendra dans une mission d’encadrement de la jeune garde rhodanienne. Il est aussi prévu que l’Olympique Lyonnais accompagne progressivement sa reconversion, lui qui passe actuellement ses diplômes de management du sport.

Un ailier droit en plus pour Fonseca

Passé par Monaco, Leicester ou encore la Fiorentina, « Rachon » évoluait depuis 2020 en Süper Lig turque du côté de Besiktas (123 apparitions, 17 buts) et de Rizespor (4 buts en 25 matchs la saison passée). Son arrivée offre une solution en plus à Paulo Fonseca au poste d’ailier droit.