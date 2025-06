Rédacteur en chef adjoint

À la rédaction depuis 2008

Après une enfance à supporter le grand Montpellier Hérault SC depuis ma Haute-Savoie natale, je suis rentré à « But ! » en 2008. Correspondant détaché sur Lyon et Saint-Etienne depuis plus de dix ans et journaliste tout terrain web – papier – tribunes, le microcosme rhônalpin n'a plus de secret pour moi