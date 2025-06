Dossier OL Académie (3/3) : quel avenir pour le centre de formation ?

Ces derniers temps, l’Académie de l’OL est beaucoup critiquée. Tombée du podium des centres français au dernier classement de la FFF (4ème), la formation rhodanienne traverse quelques turbulences. Dans une saga en trois volets, au passé, au présent et au futur, But Football Club vous propose un état des lieux de la situation.

Le passé et le présent balayé, il est désormais temps de parler de l’avenir de la formation lyonnaise. Un avenir loin de Meyzieu puisque Michele Kang, la présidente d’OL Lyonnes, va récupérer les locaux de l’Académie contre 20 M€ pour y construire son centre de performance 100% féminin. Le 19 mai dernier, l’Américaine et son directeur général Vincent Ponsot ont présenté leur projet censé sortir de terre à l’horizon 2026 sur le site de l’actuelle Académie. En face, l’OL masculin ne s’est pas encore activé à présenter l’ébauche de son projet mais il y a déjà une confirmation : le centre de formation sera réémigré du côté de Décines. Avec l’équipe fanion.

Il y a quelques semaines, Nasser Larguet, l’ancien patron du centre de formation de l’OM et actuel DTN de l’Arabie saoudite, a établi un rapport allant dans le sens de la volonté déjà affichée à tous les niveaux du club : recréer l’esprit Tola Vologe. « Pour moi, cet éloignement entre l’équipe première, la réserve et tout le reste de formation n’a plus lieu d’être. L’OL a besoin d’une unité de lieu. C’est l’un des points primordiaux si l’on veut retrouver une identification. Il faut continuer à travailler sur l’ADN Olympique Lyonnais », a notamment appuyé l’éducateur, comme il nous l’a révélé lors d’une interview le 6 juin dernier.

L’école de foot et la préformation loin de Décines ?

L’unité de lieu au sein de l’actuel Groupama OL Training Center ne concernera cependant que la formation. Mais il n’y aura pas disparition de la préformation ou de l’école de foot pour autant. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » il y a quelques semaines, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l’OL, l’avait confirmé. A notre micro, Nasser Larguet a acquiescé, expliquant que ce serait « se tirer une balle dans le pied » que de se faire l’économie d’un projet éducatif qui débute à l’âge de 6 ans. Selon nos informations, la préformation et l’école de football pourraient ne pas être à Décines. Le club discute avec plusieurs communes, disposant déjà des infrastructures en capacité d’accueillir la totalité des pensionnaires. Une issue serait proche et pourrait même figurer dans les annonces estivales de l’Olympique Lyonnais.

Un nouveau bâtiment au cœur du Groupama OL Training Center

Les féminines quittant le GOLTC, l’OL va pouvoir libérer un peu de place pour accueillir ses effectifs U19, U17 et U15 mais il manquera un peu d’espace, un ou deux terrains et surtout un lieu de vie pour les internes. Dans l’accord entre John Textor et Michele Kang, il n’est pas prévu que les jeunes soient chassés. Un déménagement progressif des locaux aura lieu lors de la saison 2025-26 afin d’être prêt pour 2026-27. Si les nouveaux logements ne sont pas prêts en temps et en heure, d’autres options provisoires existent : le country-club « All-In » collé au Groupama OL Training Center (déjà utilisé l’an passé pour quelques pensionnaires) ou encore l’internat des Maristes (l’établissement scolaire qui travaille avec l’OL depuis de longues années).

Alors que l’idée de rogner sur les parkings du stade était un temps envisagé, il n’y aura finalement pas de modification du plan local d’urbanisme (PLU) trop lourd et fastidieux dans ce laps de temps disponible à la réimplantation du centre à Décines. L’OL va quand même devoir déposer un permis de construire à la mairie et le faire valider afin de procéder aux modifications. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’en sommes pas encore à ce stade.

En revanche, il y a déjà une ébauche du projet qui circule depuis de longs mois. L’ajout d’une pelouse d’entraînement parallèle au terrain d’honneur Gérard Houllier est envisagé mais c’est surtout la construction d’un centre de formation flambant neuf à la place de l’actuel et non utilisé terrain couvert qui s’annonce le très gros chantier à sortir de terre. L’OL réfléchit également à faire d’une pierre deux coups en utilisant ce lieu de vie comme centre de mise au vert pour son équipe fanion. Sur le modèle de ce que font les plus grands clubs.

Quant au budget de fonctionnement et au financement du projet de refonte, l’Olympique Lyonnais n’a encore rien communiqué. Une chose est certaine : malgré les soucis d’intendance connus cette saison du côté de Meyzieu suite au non-paiement de certains fournisseurs, le club n’a pour l’heure procédé à aucune coupe dans ses coûts de fonctionnement pour la formation. Le budget de l’Académie est en effet stable depuis de longues années (entre 10 et 15 M€)…

