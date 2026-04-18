À la veille du choc contre l’OL en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (20h45), le PSG a laissé des plumes.

Le PSG est sous pression médiatique… et l’arrivée d’Endrick à l’OL a complètement changé la donne, y compris en dehors du terrain. Depuis son arrivée, les audiences des matchs lyonnais au Brésil ont explosé sur CazéTV. Avant son transfert, les rencontres de l’OL attiraient environ 280 000 spectateurs en moyenne. Désormais, elles culminent à 2,3 millions. Certains pics sont même impressionnants : 3,2 millions lors de la victoire contre Metz (5-2) ou encore 2,8 millions face à Marseille.

Le PSG impacté malgré lui

Une progression spectaculaire qui dépasse même les standards habituels du PSG, pourtant historiquement très populaire au Brésil grâce à des figures comme Neymar ou Thiago Silva. Indirectement, cet engouement profite aussi au PSG. Les audiences des matchs parisiens ont progressé, passant de 870 000 à 1,2 million de téléspectateurs en moyenne. Mais le symbole est fort : Lyon attire désormais davantage l’attention sur certains matchs, preuve de l’impact immédiat d’une star comme Endrick sur le marché international.

Une désillusion pour la jeunesse parisienne

Sur le plan sportif, une autre mauvaise nouvelle est venue assombrir le tableau. Les jeunes du PSG ont été éliminés en demi-finale de la Youth League par le Real Madrid au terme d’une séance de tirs au but (5-4). Après un parcours prometteur, les Parisiens s’arrêtent aux portes de la finale, dans un scénario cruel. Le dernier tir repoussé par le gardien madrilène Navarro a scellé leur élimination. Le Real Madrid affrontera le Club Bruges en finale, laissant le PSG avec des regrets dans une compétition où il nourrissait de grandes ambitions.

Un contexte délicat avant le choc

Entre cette désillusion européenne chez les jeunes et la montée en puissance médiatique de l’OL, le PSG arrive dans un contexte particulier avant d’affronter les Lyonnais. Même si l’équipe première reste concentrée sur ses objectifs en Ligue 1, ces éléments extérieurs viennent nourrir une pression supplémentaire autour du club. Le choc entre Paris et Lyon ne se jouera pas seulement sur la pelouse. Il symbolise aussi un basculement d’attention, avec un OL boosté par une nouvelle attraction mondiale. Pour le PSG, l’objectif sera clair : reprendre le contrôle… sur le terrain comme dans l’image.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League