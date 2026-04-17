À l’approche d’une nouvelle confrontation en Ligue des Champions, le PSG retrouve un adversaire qui lui réussit rarement. Le Bayern Munich est la véritable bête noire du club parisien.

Le PSG s’apprête à retrouver en Ligue des Champions un adversaire qu’il connaît très bien… mais qu’il redoute aussi. Le Bayern Munich est tout simplement l’équipe contre laquelle le club parisien a le plus souffert en Ligue des Champions. En 16 confrontations européennes, les Parisiens se sont inclinés à 9 reprises face au club bavarois, pour seulement 7 victoires. Un bilan négatif renforcé par une tendance récente particulièrement préoccupante.

Une dynamique clairement allemande

Le constat est encore plus marquant sur les dernières années. Le Bayern Munich a remporté les cinq dernières confrontations entre les deux équipes en Ligue des Champions, confirmant une forme de domination psychologique et sportive. Dans l’histoire de la compétition, aucun club n’a infligé autant de défaites au PSG que le Bayern. Une statistique qui pèse lourd à l’heure d’aborder une nouvelle double confrontation à haute intensité.

Le Bayern est également l’un des clubs les plus expérimentés de la compétition. Il a notamment affronté le PSG à de très nombreuses reprises, seulement dépassé par le Real Madrid dans son historique européen. Ce vécu commun crée une rivalité particulière, où chaque détail compte, tant les deux équipes se connaissent parfaitement sur la scène continentale.

Une seule éclaircie récente pour le PSG

Dans ce contexte, un seul résultat récent vient nuancer cette domination : la victoire parisienne lors de la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier (2-0). Un succès symbolique, mais qui ne suffit pas à inverser une tendance globale largement favorable aux Bavarois.

Cette nouvelle confrontation arrive donc avec un poids statistique important pour les Parisiens. Mais dans ce type de rendez-vous, l’histoire ne fait pas tout : le PSG devra surtout s’appuyer sur sa forme du moment pour tenter de renverser une dynamique historiquement défavorable. Un choc qui s’annonce autant mental que sportif, où le passé pourrait bien peser autant que le présent.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League