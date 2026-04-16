PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique

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Le Paris Saint-Germain peut souffler. À l’approche des échéances cruciales de la saison, deux bonnes nouvelles concernent directement Fabián Ruiz. Et ce n’est pas tout…

Absent depuis près de trois mois, le milieu espagnol se rapproche enfin d’un retour à la compétition… et sa situation contractuelle évolue également dans le bon sens.

De quoi redonner le sourire au staff parisien.

Un retour imminent après trois mois d’absence

Touché au genou, Fabián Ruiz avait disparu des terrains depuis de longues semaines. Une absence qui avait pesé dans l’entrejeu parisien.

Mais la situation évolue positivement.

Le joueur a désormais repris l’entraînement collectif, une étape clé dans son processus de récupération. Même si aucune date précise n’a encore été fixée pour son retour en match, les signaux sont très encourageants.

Un renfort de poids à l’approche des demi-finales.

Une prolongation en très bonne voie

Autre bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain : la prolongation de Fabián Ruiz avance bien.

Le milieu espagnol, sous contrat jusqu’en 2027, devrait étendre son bail d’une saison supplémentaire, avec une option en plus.

Un signe fort de la volonté du club de sécuriser ses cadres.

Mendes et Doué bientôt de retour

Le PSG pourrait également récupérer d’autres éléments dans les prochains jours.

Nuno Mendes, touché à la cuisse

Désiré Doué, victime d’un choc au genou

Les deux joueurs poursuivent leurs soins et devraient reprendre l’entraînement collectif très prochainement.

Une dynamique positive pour l’effectif parisien.

PSG : un effectif qui se renforce au meilleur moment

À l’approche des matchs décisifs, le Paris Saint-Germain voit son effectif se densifier.

Entre le retour de Fabián Ruiz et les récupérations attendues de plusieurs joueurs, Luis Enrique dispose de plus en plus d’options.

Un élément clé dans la quête d’un nouveau sacre européen.

Paris récupère ses forces vives

Le timing est parfait pour le Paris Saint-Germain.

retour imminent de Fabián Ruiz

prolongation en bonne voie

effectif en reconstruction

Tous les voyants passent au vert avant les grands rendez-vous.