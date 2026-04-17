La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG prépare un mercato d’envergure : Doha veut frapper fort avec des recrues majeures à plusieurs postes clés même si une piste prestigieuse est déjà refermée.

Le message est clair : le PSG ne fera pas dans la demi-mesure. À l’approche du mercato estival, la direction parisienne prépare une offensive massive pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et cette fois, l’ambition est totale. D’après PSG Inside Actus, le club de la capitale a déjà défini ses priorités. L’idée est de renforcer chaque ligne avec des profils capables d’élever immédiatement le niveau de l’équipe.

Quatre secteurs sont identifiés :

• Un défenseur central pour solidifier l’arrière-garde

• Un milieu de terrain pour densifier l’entrejeu

• Un à deux joueurs offensifs pour apporter de l’impact devant

• Un gardien, en cas de mouvement à ce poste

Mais au-delà du nombre, c’est surtout la qualité des profils recherchés qui interpelle. « Le PSG va recruter, et pas des seconds couteaux », estime l’insider. Une déclaration forte, qui confirme la volonté de Doha de frapper un grand coup sur le marché.

Un refus déjà acté pour Olise

Après plusieurs mercatos jugés plus mesurés, le PSG semble prêt à revenir à une stratégie plus ambitieuse, avec des noms de premier plan. L’objectif est clair : construire un effectif capable de dominer en Ligue 1, mais surtout de franchir un cap en Ligue des champions. Dans cette optique, chaque recrue devra être immédiatement performante, sans période d’adaptation.

Mais toutes les pistes ne sont pas ouvertes. Autre information importante révélée en parallèle : Michael Olise est considéré comme intransférable par le Bayern Munich. Le club allemand n’a aucune intention de s’en séparer, fermant ainsi la porte à une arrivée à Paris. Un dossier donc à oublier pour le PSG, qui devra se tourner vers d’autres cibles offensives.

Un mercato aussi lié aux départs

Enfin, ce mercato dépendra également des mouvements dans le sens des départs. Selon Fabrice Hawkins, un éventuel départ d’Ibrahim Mbaye serait compensé. Une manière d’anticiper chaque scénario et de maintenir un effectif compétitif, quoi qu’il arrive.

Avec une stratégie claire, des moyens importants et une volonté affichée de recruter du très haut niveau, le PSG s’annonce comme l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Reste désormais à connaître les noms qui viendront concrétiser ce plan ambitieux. Mais une chose est sûre : à Paris, l’été s’annonce bouillant.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League