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FRANCE

PSG : Vitinha en difficulté à Liverpool, Pierre Ménès tire la sonnette d’alarme

Par Laurent Hess - 17 Avr 2026, 00:00
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Lors du choc face au Liverpool FC, Vitinha n’a pas affiché son niveau habituel avec le Paris Saint-Germain. Un match en demi-teinte qui n’est pas passé inaperçu, notamment au vu de ses standards élevés cette saison…

Les statistiques parlent d’elles-mêmes :

  • 83 % de passes réussies, en dessous de ses moyennes habituelles
  • 4 duels remportés sur 9
  • 14 ballons perdus

Des chiffres qui traduisent une certaine difficulté à peser sur le jeu, notamment face à l’intensité imposée par les Reds.

Pierre Ménès : une performance “inexplicable”

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’a pas caché ses doutes concernant la prestation du milieu portugais.

« Je lui mets 5/10. La première période a été bonne mais après le repos, durant la poussée de Liverpool, il a disparu de la circulation. »

Le journaliste insiste surtout sur un point : la baisse de régime observée en seconde période.

« C’était assez inexplicable. »

Un constat partagé par plusieurs observateurs, tant Vitinha avait habitué à plus de régularité dans les grands rendez-vous.

Une baisse à relativiser ?

Malgré cette performance en demi-teinte, tout n’est pas à jeter pour Vitinha. Le milieu du Paris Saint-Germain reste impliqué sur l’action du deuxième but inscrit par Ousmane Dembélé.

C’est lui qui initie le mouvement, preuve qu’il peut rester décisif même dans un match plus compliqué.

Cette capacité à peser sur les moments clés pourrait faire la différence dans la suite de la compétition.

PSG : faut-il vraiment s’inquiéter avant les demi-finales ?

À l’approche des demi-finales de Ligue des champions, la question se pose : cette baisse de régime est-elle ponctuelle ou révélatrice ?

Le Paris Saint-Germain aura besoin d’un Vitinha à son meilleur niveau pour espérer aller au bout. Son rôle dans l’équilibre du milieu est essentiel.

Une chose est sûre : face à des équipes comme le Bayern ou l’Atlético, ce type de performance pourrait coûter cher.

alerte ou simple accident ?

Difficile de tirer des conclusions définitives après un seul match. Mais une chose est claire : le PSG ne peut pas se permettre un Vitinha en dessous de son niveau dans les moments clés.

La réponse est attendue… dès le prochain grand rendez-vous.

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