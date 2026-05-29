PSG – Arsenal : le groupe de Luis Enrique pour la finale est tombé !

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Le PSG a dévoilé ce vendredi matin le groupe retenu par Luis Enrique pour la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.

Le groupe du Paris Saint-Germain est au complet pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, prévue ce samedi (18h) à Budapest, en Bulgarie. Légèrement touchés avant cette finale, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi figurent bien dans le groupe parisien, tandis que Quentin Ndjantou fait son retour de blessure.

Le groupe du PSG : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Kang-In Lee, Hernandez, Nuno Mendes, Dro, Barcola, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Joao Neves, Renato Marin.