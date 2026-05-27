Si la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal promet du beau jeu ce samedi à Budapest (18h), une première polémique entache la rencontre.

La finale entre le PSG et Arsenal n’a même pas encore commencé que les débats sont déjà lancés. À trois jours du choc à la Puskas Arena de Budapest (18h), la désignation de l’arbitre Daniel Siebert fait parler et alimente une première polémique autour de la rencontre la plus attendue de la saison européenne.

Un arbitre expérimenté… mais déjà sous pression

À 42 ans, Daniel Siebert va vivre la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. L’arbitre allemand, expérimenté en Bundesliga et sur la scène européenne, est pourtant loin de faire l’unanimité dans le milieu. Son profil est décrit comme calme et rigoureux, mais parfois jugé trop distant dans la gestion des joueurs et des staffs. Une attitude qui a déjà fait réagir plusieurs entraîneurs cette saison.

Lors du quart de finale de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et Leipzig, son comportement après la rencontre avait notamment été critiqué par Ole Werner, frustré de ne pas avoir pu échanger avec lui : « Je voulais aller à sa rencontre à la fin du match, mais il m’a complètement ignoré lorsque j’ai cherché à lui serrer la main », avait-il expliqué.

Des critiques récurrentes en Allemagne

En Allemagne, Daniel Siebert divise également les observateurs. Lothar Matthäus, figure du football allemand, a récemment pointé du doigt certaines incohérences dans ses décisions. « Il ne sait pas toujours faire preuve de cohérence dans ses décisions. Que ce soit pour les fautes ou les hors-jeu, il hésite trop », a-t-il estimé, tout en reconnaissant une certaine honnêteté dans sa manière de reconnaître ses erreurs. Une critique qui vient renforcer le débat autour de sa désignation pour une finale aussi importante.

Siebert a également été au centre de discussions en Ligue des Champions, notamment lors de la demi-finale retour entre Arsenal et l’Atlético, où une situation litigieuse sur Antoine Griezmann avait suscité des interrogations concernant un potentiel penalty non sifflé. Cette saison, il a déjà dirigé plusieurs rencontres d’Arsenal en C1, ce qui alimente aussi les débats sur sa nomination pour cette finale.

Le PSG déjà dans un contexte électrique

Le PSG, de son côté, a déjà été arbitré par Siebert cette saison lors du nul à Bilbao en phase de ligue. Un souvenir neutre sur le plan du résultat, mais qui s’ajoute à un historique déjà chargé avant ce rendez-vous majeur.

Alors que les deux équipes se préparent pour une finale historique, cette première polémique autour de l’arbitrage ajoute une tension supplémentaire à un match déjà sous très haute surveillance. Une chose est sûre : avant même le coup d’envoi, la finale PSG – Arsenal est déjà entrée dans sa zone de turbulence.