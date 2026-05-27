PSG Mercato : trois cadres parisiens visés par un candidat du Real Madrid dans une affaire explosive

Le PSG aurait réagi fermement après des tentatives d’approche jugées illégales de la part du Real Madrid visant plusieurs de ses joueurs clés, à l’approche d’un moment crucial de la saison.

Le PSG serait en alerte en interne après des informations faisant état de démarches non autorisées autour de plusieurs de ses joueurs majeurs. Selon des éléments rapportés par PSG Inside Actus, Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, aurait tenté d’entrer en contact avec des éléments du vestiaire parisien sans accord du club.

Trois joueurs ciblés

D’après ces mêmes sources, trois cadres du PSG seraient concernés par ces approches : Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Des profils considérés comme essentiels dans le projet sportif de Luis Enrique et identifiés comme totalement intransférables par la direction parisienne.

Une réaction immédiate du PSG

Toujours selon ces informations, la direction du club, menée par Nasser Al-Khelaïfi, aurait immédiatement réagi en adressant une mise en garde jugée “très ferme”. Le PSG rappellerait qu’aucun contact avec un joueur sous contrat ne peut être établi sans autorisation préalable du club, conformément aux règles encadrant les négociations de transfert.

En interne, cette situation serait perçue comme une tentative de déstabilisation à quelques jours de la grande finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Le club y verrait un potentiel facteur de perturbation à l’approche d’un rendez-vous sportif majeur.

Des cadres jugés intouchables

Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont tous trois des piliers du système parisien et ne seraient, à ce stade, pas ouverts à un départ. Le PSG compterait d’ailleurs sur leur stabilité contractuelle et sportive pour aborder les prochaines échéances avec sérénité.

Une affaire à suivre

Si ces contacts étaient confirmés, des conséquences pourraient être envisagées, tant sur le plan institutionnel que dans les relations entre les clubs concernés. Pour l’heure, il s’agit d’informations non officielles, mais qui alimentent déjà les tensions autour du marché des transferts.