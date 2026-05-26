PSG Mercato : coup dur pour Chevalier, une nouvelle menace va débarquer !

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG prépare déjà l’avenir dans les buts. Le club travaille en coulisses sur l’arrivée d’un jeune gardien de 18 ans. Un coup dur annoncé pour Lucas Chevalier ?

Le PSG avance discrètement mais sûrement sur un nouveau dossier au poste de gardien de but. Selon L’Équipe, le club de la capitale est en passe de recruter un jeune portier de 18 ans dont l’identité n’a pas encore filtré, potentiellement de nationalité espagnole, dans la continuité de sa politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel.

Cette piste s’inscrit dans une stratégie déjà amorcée lors des derniers mercatos, marqués par l’arrivée de profils prometteurs comme le jeune gardien Renato Marin, recruté à l’AS Roma pour l’avenir et désormais intégré progressivement au groupe professionnel.

Une hiérarchie déjà instable dans les buts parisiens

Au PSG, la situation des gardiens reste particulièrement mouvante. Entre Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin, la hiérarchie n’a cessé d’évoluer au fil de la saison.

Safonov s’est imposé comme une option forte dans les cages, tandis que Chevalier, pourtant recruté comme un élément majeur du projet, a vu son statut fluctuer au gré des performances et des choix du staff. Dans ce contexte, l’intégration d’un nouveau gardien de 18 ans pourrait encore complexifier la rotation.

Renato Marin, symbole du projet jeunes du PSG

Arrivé libre et considéré comme un investissement d’avenir, Renato Marin incarne cette nouvelle philosophie parisienne centrée sur la post-formation et le développement de jeunes talents. Déjà intégré au groupe, il est perçu en interne comme un potentiel futur numéro 1 à moyen terme.

Sa progression pourrait être directement influencée par les mouvements à venir, notamment en cas de départ ou de repositionnement de certains gardiens actuels.

Vers un effet domino sur le mercato ?

Ce nouveau recrutement pourrait aussi avoir des conséquences sur le reste de l’effectif. En effet, l’arrivée de ce jeune gardien pourrait redéfinir les statuts dans la hiérarchie, surtout en cas de départ de Lucas Chevalier.

Dans un club où la concurrence est permanente, le PSG continue donc d’anticiper l’avenir tout en maintenant une forte pression sur ses joueurs actuels.