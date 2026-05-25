Si une scène entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi a surpris ce samedi au PSG, l’explication qui en découle permet de mieux appréhender le sujet.

La séquence a rapidement enflammé les réseaux, mais en interne, le PSG veut surtout calmer le jeu. Une image entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi – qui ne se sont pas serrés la main en amical – a suscité de nombreuses interprétations ce samedi, à quelques jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Certains y ont vu un signe de tension dans le vestiaire parisien, à un moment crucial de la saison.

Aucune animosité entre Safonov et Zabarnyi ?

Mais selon l’insider Djamel, la réalité serait bien différente. En interne, le discours est clair : les deux joueurs du PSG sont décrits comme des professionnels exemplaires, parfaitement intégrés au groupe et pleinement investis dans la préparation de l’échéance européenne. Le club assure qu’aucune tension sportive ou personnelle n’existe entre eux. L’explication serait ailleurs. Toujours selon cette source, il faut replacer cette scène dans un contexte bien plus large que le football. La situation géopolitique des deux joueurs imposerait une forme de prudence dans leurs interactions publiques, notamment face aux caméras, où la moindre image peut être interprétée et amplifiée bien au-delà du cadre sportif.

Tout est sous contrôle au PSG

Dans ce contexte, certaines attitudes ou absences de gestes peuvent donc être des choix de retenue, et non le reflet d’un malaise dans le vestiaire. Luis Enrique et son staff ne constateraient donc aucune anomalie particulière au sein du groupe, à l’approche d’un rendez-vous majeur de la saison. Le PSG insiste surtout sur la stabilité du vestiaire et la concentration totale sur la finale de Ligue des Champions, où chaque détail comptera face à Arsenal. En résumé, plus qu’un clash, il s’agirait d’un malentendu amplifié par le contexte et les images, sans impact réel sur la dynamique collective parisienne.