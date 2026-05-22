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FRANCE

PSG : avalanche de bonnes nouvelles avant la finale contre Arsenal !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 08:00
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Luis Enrique (PSG)

Le PG accumule les bonnes ,poubelles avant de retrouver Arsenal en finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest.

Le PSG semble voir tous les voyants passer au vert avant l’immense finale de Ligue des Champions face à Arsenal, programmée le 30 mai à Budapest. 

Hakimi sera bien là à Budapest

Première énorme nouvelle pour Luis Enrique : Achraf Hakimi sera bien présent pour la finale européenne. Touché à la cuisse lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich, l’international marocain inquiétait sérieusement le staff parisien ces derniers jours. Mais selon L’Équipe, le latéral droit devrait finalement intégrer le groupe du PSG pour ce rendez-vous historique face aux Gunners. Une excellente nouvelle tant Hakimi reste l’un des hommes forts du système parisien dans les grands rendez-vous européens.

Les salariés du PSG à la fête 

Et ce n’est pas tout. En interne aussi, le PSG veut marquer le coup avant cette finale qui pourrait entrer dans l’histoire du club. Comme lors de la précédente campagne européenne, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’associer les salariés du club à l’événement. Les collaborateurs du PSG auront ainsi la possibilité d’assister à la finale à Budapest afin de vivre ce moment historique au plus près de l’équipe.

L’an dernier déjà, environ 500 salariés avaient fait le déplacement à Munich pour soutenir le club parisien. Une initiative très appréciée en interne et qui renforce encore un peu plus le sentiment d’unité autour du PSG avant ce choc gigantesque contre Arsenal. À quelques jours de la finale, le PSG récupère donc des forces et continue d’avancer dans une atmosphère particulièrement positive. De quoi nourrir encore un peu plus les rêves européens des supporters parisiens.

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