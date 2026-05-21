ChatGPT a analysé le choc entre le RC Lens et l’OGC Nice en finale de la Coupe de France (vendredi, 21h).

Le Stade de France s’apprête à accueillir une finale de Coupe de France sous très haute tension entre le RC Lens et l’OGC Nice. Mais à quelques heures du choc, tous les signaux ne sont pas au vert du côté des Aiglons.

Le RC Lens largement favori mais…

Entre crise sportive, tensions internes, fatigue physique et barrages contre l’ASSE en ligne de mire, le contexte semble clairement pencher en faveur des Sang et Or. Et les dernières projections de l’intelligence artificielle vont exactement dans ce sens. En compilant les dynamiques récentes, les absences, les statistiques des deux équipes, le contexte mental et la profondeur d’effectif, l’IA donne un avantage net au RC Lens avant cette finale.

Les probabilités estimées :

Victoire du RC Lens : 58 %

Match nul à la fin du temps réglementaire : 24 %

Victoire de l’OGC Nice : 18 %

Pourquoi un tel écart ? Parce que quasiment tous les indicateurs récents virent au rouge du côté niçois. Depuis l’arrivée de Claude Puel, le Gym traverse une période extrêmement compliquée avec seulement deux victoires en championnat en 2026. Les Niçois restent englués dans une spirale négative et avancent dans un climat décrit comme « sinistrose absolue » par François Clerc dans Nice-Matin. Plus inquiétant encore, plusieurs cadres apparaissent totalement hors de forme. Jonathan Clauss, Sofiane Diop ou encore Tanguy Ndombélé peinent à retrouver leur meilleur niveau au pire moment de la saison. Et justement, Ndombélé fait partie des grands absents de cette finale.

… l’IA n’écarte pas une surprise niçoise !

Claude Puel a également décidé d’écarter Salis Abdul Samed après un accrochage tendu avec son entraîneur, selon RMC Sport. Deux décisions fortes qui traduisent un vestiaire loin d’être serein à l’approche du plus grand rendez-vous de la saison.

En face, le RC Lens arrive avec beaucoup plus de stabilité. Pierre Sage devrait aligner une équipe très compétitive. Florian Thauvin, notamment, semble totalement habité par cette finale après ses deux échecs passés avec l’OM. Le champion du monde 2018 réalise une fin de saison impressionnante et concentre toute son énergie sur ce rendez-vous depuis plusieurs semaines. Son état de forme pèse lourd dans les projections de l’IA.

Autre facteur important : l’aspect psychologique. L’OGC Nice semble déjà avoir la tête partiellement tournée vers les barrages contre l’ASSE, où le maintien du club en Ligue 1 se jouera probablement. Lens, lui, peut encore sauver sa saison avec un trophée majeur. Attention toutefois : l’IA n’écarte pas totalement un scénario surprise. Avec des joueurs capables de fulgurances offensives et un contexte de finale toujours imprévisible, le Gym conserve une vraie possibilité de créer un exploit, notamment si le match reste serré longtemps. Mais sur le papier, la tendance globale est très claire : le RC Lens part avec une longueur d’avance avant cette finale explosive.