Les bonnes nouvelles semblent s’empiler du côté de l’ASSE avant les barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice, les 22 et 26 mai.

À quelques jours du barrage explosif entre l’ASSE et l’OGC Nice, les bonnes nouvelles commencent sérieusement à s’accumuler du côté stéphanois. Premier élément qui redonne espoir aux supporters stéphanois : les chiffres révélés par Opta concernant l’OGC Nice. Depuis le mois de novembre, les Aiglons affichent un bilan catastrophique à domicile avec seulement deux victoires en 24 matches… et surtout aucune victoire à l’Allianz Riviera.

Puel ne sait plus gagner à l’OGC Nice

Un constat particulièrement frappant avant un barrage où la pression s’annonce immense sur les épaules niçoises. Et ce n’est pas tout. Philippe Montanier possède également un souvenir très positif face au Gym dans un match couperet. Le 4 janvier 2016, lors d’un 32e de finale de Coupe de France, l’actuel coach de l’ASSE avait éliminé l’OGC Nice de Claude Puel avec le Stade Rennais à l’Allianz Riviera après une interminable séance de tirs au but remportée 7-6.

Un précédent forcément symbolique au moment d’aborder cette double confrontation ultra tendue. Mais l’information la plus forte vient probablement du climat actuel autour de Nice. Selon L’Équipe, la peur commence sérieusement à gagner le club azuréen. Entre la menace d’une descente en Ligue 2 et la pression autour de la finale de Coupe de France, le contexte devient extrêmement lourd à gérer.

Les Aiglons la peur au ventre

Le quotidien explique même que certains joueurs niçois ainsi que des membres de leur entourage souhaiteraient carrément disputer le barrage dans un stade vide afin d’éviter la pression populaire. Un aveu extrêmement fort qui montre la nervosité grandissante autour du Gym. Et physiquement, la situation s’annonce également compliquée pour Nice.

Les Aiglons devront enchaîner trois matches en une seule semaine avec la finale de Coupe de France puis le déplacement brûlant à Geoffroy-Guichard seulement quatre jours plus tard. À l’ASSE, tous ces éléments nourrissent désormais un immense espoir. Car malgré un statut d’outsider, les Verts sentent peut-être qu’une vraie opportunité est en train de s’ouvrir avant ces barrages décisifs.