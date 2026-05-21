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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise se jette sur Lucas Chevalier (PSG), un club de L1 s’interpose !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 05:00
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Lucas Chevalier (PSG)

En mal de temps de jeu au PSG, Lucas Chevalier pourrait se relancer du côté du Stade Rennais.

Arrivé au PSG avec de grandes ambitions, Lucas Chevalier ne dispose pas d’une situation totalement claire dans la capitale. De quoi attiser les convoitises en Ligue 1. Selon PSG Inside Acrus, le Stade Rennais et l’AS Monaco ont déjà pris des renseignements concrets pour tenter de récupérer le portier français dès cet été.

Monaco et Rennes suivent Chevalier 

Et du côté breton, le profil plaît énormément à Franck Haise. Le nouvel homme fort du Stade Rennais verrait en Lucas Chevalier un gardien capable d’incarner le futur du club malgré la présence de Brice Samba dans l’effectif. 

Une situation qui pose forcément question. Car si Rennes accélère réellement sur Chevalier, cela pourrait clairement relancer les interrogations autour de l’avenir de l’international français, pourtant arrivé récemment en Bretagne avec un statut important.

Le PSG ouvert à un départ estival 

Du côté du PSG, un départ n’est pas encore officiellement acté, mais la tendance serait claire : Paris privilégierait un transfert sec ou une opération avec obligation d’achat. Le champion de France espérerait récupérer environ 25 millions d’euros dans ce dossier malgré une première saison encore contrastée pour le gardien. 

En interne, le PSG aurait même déjà commencé à travailler sur plusieurs pistes pour anticiper une éventuelle séparation. Pour Lucas Chevalier, le choix s’annonce désormais stratégique. Temps de jeu, stabilité, ambitions sportives : le gardien français devra rapidement décider de la meilleure trajectoire pour poursuivre sa progression. Et le Sade Rennais semble aujourd’hui bien décidé à jouer un rôle majeur dans ce feuilleton.

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