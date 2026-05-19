ASSE : énorme inquiétude pour Montanier avant les barrages contre Nice ?

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L’AS Saint-Étienne pourrait voir plusieurs de ses joueurs manquer les barrages décisifs face à l’OGC Nice. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter autour du club stéphanois à quelques jours du rendez-vous le plus important de la saison.

Et du côté de Philippe Montanier, le casse-tête pourrait rapidement devenir énorme.

Ben Old déjà concerné par un départ

Le premier joueur directement touché par cette situation est Ben Old. Le milieu offensif stéphanois a été convoqué par la Nouvelle-Zélande pour préparer la Coupe du Monde des clubs et pourrait être obligé de quitter l’ASSE avant même le barrage aller.

En effet, la FIFA impose actuellement aux clubs une date limite fixée au 25 mai pour libérer leurs internationaux, soit seulement un jour avant la première manche entre Saint-Étienne et Nice à Geoffroy-Guichard.

Un scénario qui ferait forcément très mal aux Verts.

D’autres Stéphanois également concernés

Ben Old n’est pas le seul joueur touché par ce problème international.

Ebenezer Annan et Augustine Boakye ont eux aussi été appelés par le Ghana pour un match de préparation face au Mexique le 22 mai prochain.

Pour l’instant, les deux joueurs ne pourront pas rejoindre leur sélection à cause du calendrier des barrages. Mais la situation reste extrêmement floue autour de ces convocations internationales.

Nice aussi impacté par cette situation

L’OGC Nice pourrait également être touché par cette problématique si la règle FIFA était appliquée strictement.

Une situation qui inquiète forcément la Ligue de Football Professionnel à quelques jours de barrages qui vont décider de l’avenir sportif et financier des deux clubs.

Car perdre des internationaux juste avant des matchs aussi importants créerait une énorme polémique autour de l’équité sportive.

La LFP tente déjà d’agir

Selon plusieurs informations, la Ligue de Football Professionnel prépare actuellement une demande officielle auprès de la Fédération Française de Football.

La FFF devra ensuite solliciter directement la FIFA afin d’obtenir une dérogation exceptionnelle permettant aux clubs français de conserver leurs internationaux jusqu’à la fin des barrages.

Une décision très attendue du côté de Saint-Étienne comme de Nice.

Montanier retient son souffle

À l’approche de ces barrages brûlants, Philippe Montanier espère désormais éviter un scénario catastrophe qui viendrait totalement bouleverser ses plans.

Dans un duel où chaque détail peut faire basculer une saison entière, perdre plusieurs joueurs importants à cause du calendrier international serait un coup extrêmement difficile à encaisser pour les Verts.

Reste maintenant à savoir si la FIFA acceptera de faire un geste… ou si l’ASSE devra gérer cette immense pression avec un effectif affaibli.