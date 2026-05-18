ASSE : Caïazzo règle ses comptes et fait une grosse confidence sur Dall’Oglio

Dans son livre paru il y a une dizaine de jours, Bernard Caïazzo a encensé Olivier Dall’Oglio et livré un regard très tranché sur la dernière montée en Ligue 1 des Verts.

À travers plusieurs passages de son ouvrage Temps additionnel, coécrit avec Denis Chaumier, Bernard Caïazzo livre une déclaration forte à l’égard d’Olivier Dall’Oglio, qui a célébré samedi ses 62 ans. L’ancien actionnaire principal de l’ASSE a d’ailleurs révélé qu’il plaçait largement le technicien gardois parmi les meilleurs entraîneurs qu’il ait côtoyés durant son passage à la tête du club stéphanois.

Dans ce témoignage, Caïazzo souligne également les qualités humaines du technicien stéphanois, qu’il compare directement à Christophe Galtier :

« Olivier est l’une des meilleures idées que nous ayons eue. J’ai retrouvé chez lui, un homme du Sud, les mêmes qualités que chez Christophe. »

Une remontée en Ligue 1 que Caïazzo juge méritée

L’ancien dirigeant revient ensuite sur la spectaculaire seconde partie de saison 2023-2024 réalisée par l’ASSE. Après une première moitié de championnat compliquée, les Verts avaient complètement relancé leur saison sous les ordres de Dall’Oglio jusqu’à décrocher les barrages d’accession, comme cette saison.

« Peu à peu, il a redressé la situation. La seconde partie de la saison 2023-2024 a été exceptionnelle, avec une série de victoires qui nous a permis d’être la meilleure équipe de L2 sur la période. »

Dans le même temps, Caïazzo explique qu’il finalisait la vente du club au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, deux ans après la terrible relégation vécue contre Auxerre à Geoffroy-Guichard.

« On s’est qualifiés pour les barrages et dans le même temps j’étais en négociations très avancées avec Kilmer au point de conclure la vente du club. »

« La montée n’était pas un hasard »

Dans son livre, l’ancien patron des Verts a réglé ses comptes avec ceux qui avaient évoqué une réussite favorable lors de la montée en Ligue 1. Pour lui, cette accession était avant tout le fruit du travail accompli durant plusieurs mois.

« Nombre de commentateurs ont cru devoir dire que Saint-Etienne remontait en Ligue 1 avec beaucoup de chance. C’est inexact ! »

Caïazzo insiste notamment sur la qualité offensive de l’équipe stéphanoise avec le trio Cafaro-Cardona-Mbuku, avant d’évoquer le but décisif d’Ibrahima Wadji face à Metz lors des barrages.

« Avec sa ligne d’attaque Cafaro, Cardona, Mbuku, l’équipe avait dominé ses adversaires pendant des mois même si, contre Metz en barrages, c’est Wadji […] qui a inscrit le but de la montée. Comme un signe du destin. »

Une sortie qui sonne comme un hommage appuyé à l’ASSE version Dall’Oglio, alors que l’ASSE est actuellement dans la même situation qu’il y a deux ans, sous « ODO ».