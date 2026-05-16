Présent dans les tribunes de Geoffroy-uichard contre Rodez (0-0, 7 tab 6), Ivan Gazidis n’a pas dru apprécier les banderoles visées les dirigeants de l’ASSE.

La tension monte encore d’un cran à Saint-Étienne. Malgré la qualification de l’ASSE face à Rodez au terme d’une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 7 tab 6), l’ambiance est restée extrêmement tendue autour de la direction stéphanoise vendredi soir à Geoffroy-Guichard.

« À tout miser sur la data, on ne voit pas l’ombre d’un résultat »

Et cette fois, après les Green Angels, ce sont les Magic Fans qui ont directement visé Kilmer Sports Ventures et les dirigeants du club. Présent dans les tribunes pour assister à ce barrage capital, Ivan Gazidis a probablement très peu apprécié le message affiché par les ultras stéphanois. Quelques jours seulement après la banderole déployée par les Green Angels contre Amiens, les Magic Fans ont eux aussi fait passer un message extrêmement fort à l’actionnaire canadien de l’ASSE : « KSV : audit raté ? Arrogance ? À tout miser sur la data, on ne voit pas l’ombre d’un résultat. »

Une attaque directe contre la stratégie menée depuis la reprise du club. Car malgré cette qualification encore porteuse d’espoir pour une montée en Ligue 1, une partie importante des supporters continue de dénoncer la gestion sportive et les choix opérés depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures. La semaine dernière déjà, les Green Angels avaient affiché leur colère avec une autre banderole particulièrement sévère : « Deux ans de travail et de patience pour des résultats catastrophiques à tous les niveaux. KSV vous dormez au volant, il est temps de vous réveiller ! »

Les supporters de l’ASSE veulent une vraie identité

Le malaise semble donc désormais profondément installé autour du projet stéphanois. Les critiques ciblent notamment l’utilisation massive de la data dans le recrutement et la construction sportive, un modèle jugé trop froid et déconnecté de l’identité historique de l’ASSE par une partie des supporters. Et même la qualification contre Rodez n’a pas suffi à calmer la frustration.

Dans les tribunes, beaucoup estiment que les Verts restent encore très loin des ambitions affichées lors du rachat du club. La perspective d’une éventuelle remontée en Ligue 1 pourrait évidemment changer une partie du climat actuel, mais la défiance envers la direction reste énorme. Ivan Gazidis et les dirigeants de Kilmer Sports Ventures savent désormais qu’ils seront observés de très près dans les prochaines semaines. Car à l’ASSE, les résultats ne suffisent plus : les supporters veulent aussi retrouver une vraie identité sportive et une vision claire pour l’avenir du club.