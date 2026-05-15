Si Zuriko Davitashvili sera bien là, Philippe Montanier sera privé du deuxième meilleur joueur de L2 contre Rodez (20h30).

L’ASSE devra faire sans l’un de ses hommes les plus performants pour le choc face à Rodez. Si Zuriko Davitashvili sera bien présent pour cette rencontre capitale, Philippe Montanier est en revanche privé de Florian Tardieu… désigné comme le deuxième meilleur joueur de Ligue 2 cette saison selon les statistiques Sofascore !

Le célèbre site spécialisé dans les notes et données individuelles a dévoilé son équipe type de Ligue 2 après avoir compilé les performances des joueurs tout au long de la saison. Deux Stéphanois y figurent : Zuriko Davitashvili avec une moyenne impressionnante de 7,16/10, et Florian Tardieu juste derrière avec 7,14/10.

Tardieu, deuxième meilleur joueur de L2 !

Une reconnaissance qui confirme l’importance énorme du milieu de terrain dans le dispositif stéphanois cette saison. Problème : Tardieu est blessé depuis plusieurs semaines et ne pourra donc pas participer à ce rendez-vous décisif contre Rodez. Il est logiquement hors du groupe. Une absence de poids pour Philippe Montanier, tant l’ancien joueur de Troyes apportait son expérience, sa qualité de passe et son intelligence tactique dans l’entrejeu. Dans un match où chaque détail comptera, l’ASSE devra trouver d’autres solutions pour compenser ce vide au milieu de terrain.

Davitashvili, vrai leader de l’ASSE

D’autant que l’avenir de Florian Tardieu semble déjà s’écrire loin de Geoffroy-Guichard. Le milieu de terrain devrait quitter le club lors du prochain mercato estival, ce qui donne encore plus de regrets aux supporters stéphanois au moment de voir leur équipe jouer une rencontre aussi importante sans l’un de ses cadres. Heureusement pour les Verts, Zuriko Davitashvili sera bien là pour tenter de faire basculer la rencontre. Le Géorgien, véritable dynamiteur offensif cette saison, devra probablement prendre encore plus de responsabilités pour guider l’ASSE vers un résultat positif.