Présent en conférence de presse à deux jours du choc entre l’OM et le Stade Rennais, le capitaine des Rouge et Noir sait à quoi s’attendre au Vélodrome.

Valentin Rongier connaît parfaitement l’atmosphère du Vélodrome… et le capitaine du Stade Rennais compte bien s’appuyer dessus pour faire vaciller l’OM dimanche soir. Présent en conférence de presse avant ce choc décisif entre Marseille et Rennes, l’ancien milieu olympien a livré une analyse très claire de la situation psychologique autour de cette rencontre capitale dans la course à l’Europe.

Rongier va se servir du Vélodrome contre l’OM

Pour Rongier, la pression sera clairement du côté marseillais. « À l’OM, il ne faut pas qu’on surjoue, la pression est sur eux. On sait que le Vélodrome peut se retourner facilement, à nous de maintenir le climat annoncé, qui s’annonce comme un soutien », a-t-il affirmé devant les médias. Une déclaration loin d’être anodine. Passé par Marseille, Rongier connaît parfaitement les exigences du public olympien et la capacité du Vélodrome à rapidement changer d’ambiance si le match tourne mal pour l’OM. Le capitaine du Stade Rennais semble déjà vouloir installer un rapport de force mental avant même le coup d’envoi, avec l’idée de faire douter rapidement les hommes marseillais dans leur propre stade.

« Ce serait une déception de terminer 6e »

Mais le milieu de terrain ne cache pas non plus ses propres ambitions pour cette fin de saison : « De mon côté, ce serait une déception de terminer 6e. » Un objectif clair pour Rennes, qui veut encore croire à une meilleure place européenne au classement final. Cette rencontre au Vélodrome s’annonce donc sous très haute tension entre deux équipes qui jouent gros dans cette dernière ligne droite. Pour l’OM, il faudra réussir à gérer cette pression populaire évoquée par Rongier. Car au moindre faux pas, l’ambiance pourrait rapidement devenir pesante dans un stade où les attentes restent immenses.