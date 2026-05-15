En conférence de presse, Paulo Fonseca a évoqué la fin de la saison et le prochain mercato en plus de la réception du RC Lens.

À deux jours du choc contre le RC Lens, Paulo Fonseca a balayé plusieurs sujets brûlants autour de l’OL. Premier coup dur pour Lyon : Tyler Morton et Tanner Tessmann seront absents au milieu de terrain.

« Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici »

Deux forfaits qui compliquent les plans de Fonseca avant une rencontre capitale face au RC Lens dans cette fin de saison sous haute tension. Mais le technicien portugais s’est surtout montré très transparent sur les mouvements à venir durant l’été. Et certains dossiers semblent déjà quasiment actés : « Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match. »

Une phrase forte qui confirme que l’effectif de l’OL pourrait connaître plusieurs changements majeurs pendant l’intersaison. Le cas Endrick paraît notamment très clair dans l’esprit de Paulo Fonseca. « Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite, il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid », a-t-il précisé.

Fonseca anticipe déjà le mercato

Un immense hommage rendu au jeune phénomène brésilien, dont le passage à l’OL semble toucher à sa fin. Ses performances ont manifestement convaincu tout le monde à Lyon, mais aussi du côté du Real Madrid, prêt à récupérer son crack. Fonseca a également reconnu que plusieurs départs étaient attendus cet été : « Il y aura des départs, mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons. »

Concernant le recrutement, l’entraîneur lyonnais a confirmé que les discussions étaient déjà lancées avec Matthieu Louis-Jean, même si le club reste encore concentré sur ses objectifs sportifs : « Si nous n’avions plus d’objectifs, nous aurions déjà commencé à parler avec les joueurs de la saison prochaine, mais nous avons encore quelque chose à jouer. J’ai aussi beaucoup de réunions avec Matthieu Louis-Jean, mais nous attendons encore. » Un dossier semble déjà prioritaire : le recrutement d’un numéro 9 pour remplacer Endrick. L’OL prépare donc activement son mercato, avec l’ambition de reconstruire un effectif capable de retrouver durablement les sommets.